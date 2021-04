Een geschiedenis van de beste LG-telefoons: van zoete chocolade tot zure smartphones

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG heeft een lange geschiedenis met telefoons en het is een geschiedenis die doorspekt is met enkele grote successen. LG heeft de aandacht getrokken, nieuwe technologieën gebruikt en ons enkele van de iconische apparaten van de afgelopen decennia gegeven.

Op 5 april 2021 kondigde LG aan dat het zich terugtrok uit de smartphonemarkt om zijn inspanningen op andere gebieden te richten.

LG was een grote speler op de markt voor featurephones, een pionier op het gebied van design, met een aantal spraakmakende partnerschappen en een bedrijf dat altijd experimenteel was.

Hier is een geschiedenis van enkele van de belangrijkste telefoons van LG.

LG Chocolade

De LG KG800 Chocolate was de meest verfijnde telefoon van zijn tijd. Het plaatste ontwerp op de eerste plaats, van de unboxing-ervaring tot het product zelf.

In een wereld die wordt gedomineerd door niet-inspirerende flip- en candybar-telefoons, was de LG Chocolate een stuk beter dan de rest en een instant icoon. Met mensen als Coleen Rooney die kort na de lancering in 2006 sportief werden gezien, gaf deze schuifregelaar ons een glimp van telefoons als een lifestyle-accessoire.

De KG800 was niet het enige Chocolate-model, met een Chocolate-telefoon uit 2009 die ons smartphonevaardigheden wilde bijbrengen, opnieuw gericht op design.

LG Prada

De reputatie van LG werd alleen versterkt door een opvallende relatie met het Prada-modemerk, wat resulteerde in de LG Prada of KE850.

De LG Prada is misschien wel de enige telefoon die je je herinnert, maar telefoons waren op dat moment mode: er werkte Dolce & Gabbana met Motorola, Julian McDonald met Sony Ericsson en Cath Kidston-ontwerpen op Nokia-telefoons.

Is dit niet allemaal goed gelukt?

De LG Prada, gelanceerd in 2007, was een touchscreen-apparaat, waarbij de meeste knoppen werden weggelaten en de toekomst die we nu genieten enorm omarmt.

LG KS360

De LG KS360 viel misschien niet op tussen de leden van deze lijst, maar het was een gebied waar LG uitstekend in was: de zijschuifregelaar.

De KS360 was een verfrissende telefoon, uitgerust met een QWERTY-toetsenbord, zodat hij zich kon concentreren op de massa berichten die in 2008 van cruciaal belang waren voor het leven, waarbij hij het aanbod van BlackBerry wilde uitdagen.

De LG GW520 volgde het op en verfijnde de ervaring in smartphonestijl, voordat we in 2010 een veel belangrijkere zijschuifregelaar kregen, de LG GW620 - LGs eerste Android-telefoon. Ook wel InTouch Max genoemd. Dit was om de overstap van LG naar een Android-smartphone in de toekomst te dicteren - en het begon allemaal met de LG KS360.

LG Arena

De LG Arena, de KM900, is een belangrijk apparaat voor LG omdat de lancering in 2009 samenviel met de lancering van een andere heel belangrijke telefoon: de HTC Magic of Google G2.

Het jaar was 2009 en de LG Arena was LGs kans om zijn eigen platform en S-Klasse gebruikerservaring te versterken.

Het was ook een geweldige telefoon, met veel van de verbonden functies die je zou verwachten, maar twijfelachtige ondersteuning in het licht van BlackBerry, iPhone en dominante Symbian-telefoons.

Hoewel Android op dat moment geen groot probleem was, hadden we het gevoel dat Googles Android het volgende grote ding zou zijn.

En dat was het inderdaad.

LG Crystal

De LG GD900 zag LG alternatieve ontwerpen in telefoons onderzoeken, waarmee een trend werd voortgezet waar LG bekend om stond.

Met een duidelijk paneel dat van achteren werd verlicht om de aanraakbedieningen weer te geven, was het net iets uit een sciencefictionfilm.

Het was ook een soort smartphone die gebruik maakte van de LG S-Klasse-interface, maar uiteindelijk namen de touchscreens het over en was de Crystal iets nieuws.

LG Optimus 3D

In 2011 was de wereld 3D-gek en verscheen LG met een 3D-telefoon. Na de overstap naar het aanbieden van 3D-tvs - en een ecosysteem van apparaten om 3D-entertainment thuis te ondersteunen - gaf de LG Optimus 3D ons echt het gevoel dat LG zijn ervaring uit andere delen van zijn bedrijf gebruikte.

Met een paar lenzen aan de achterkant van de telefoon kan hij 3D-inhoud vastleggen en op het scherm weergeven zonder dat je een bril nodig hebt. Niet alle telefoons waren in 3D, die waren gereserveerd voor fotos, videos en games, met enkele UI-elementen ook in 3D.

Uiteindelijk weten we echter allemaal waar 3D naartoe ging - maar het idee om meerdere cameras op de achterkant van telefoons te plaatsen, bleef hangen - net als de enorme omvang.

LG had veel telefoons van het merk Optimus, met als hoogtepunt de Optimus G in 2013, die de daaropvolgende LG G-serie lanceerde.

Google Nexus 4

Klopt. Het was geen telefoon van het merk LG, maar een Nexus, onderdeel van het elite Android-aanbod. De Nexus 4 en de daaropvolgende Nexus 5, gelanceerd in 2012, werden beide vervaardigd door LG, maar kwamen met pure Android.

Natuurlijk trad LG in de voetsporen van de door Samsung gebouwde Galaxy Nexus, maar de Nexus 4 hielp het idee te versterken dat Android beter was zonder alle aanpassingen van de fabrikant die er overheen lagen.

Het sleutelen van LG aan de gebruikersinterface is te zien aan een van de minpunten van zijn Android-programma.

LG G Flex

Met de nieuwe G-serie als vlaggenschiptelefoons wilde LG graag doorgaan met wat de Optimus 3D was begonnen en LGs vaardigheid met displays, of OLED-displays om precies te zijn, demonstreren.

De LG G Flex was een gebogen telefoon met als hoogtepunt dat deze een flexibel OLED-paneel gebruikte. Dat betekende dat je de telefoon een beetje kon buigen zonder dat hij beschadigd raakte.

Het was erg leuk en een geweldige showcase van LGs vaardigheid, zowel in ontwerp als in fabricage - en met opvouwbare telefoons op de agenda in de jaren 2020, is de LG Flex een belangrijk stuk van die geschiedenis.

LG G4

De LG G4 volgde een aantal succesvolle vlaggenschepen uit de LG G-serie, die serieus goede Android-telefoons waren. Maar de G4 was anders omdat er een model was met een leren achterkant.

Het scherm was ongelooflijk met een Quad HD-resolutie, maar er was iets interessants. LG gebruikte een iets oudere Snapdragon 808, terwijl rivalen de nieuwere Snapdragon 810 gebruikten. Het was een nieuwsgierigheid dat LG niet de nieuwste hardware zou gebruiken en critici iets zou geven om, nou ja, kritiek te leveren.

Afgezien daarvan is de LG G4 waarschijnlijk het toppunt van LG Android-telefoons in 2015, want hierna heeft de volgende gok van LG niet echt zijn vruchten afgeworpen.

LG G5 en vrienden

De LG G5, gelanceerd in 2016, was modulair.

In plaats van slechts één telefoon te hebben, is een reeks accessoires ontworpen om de aangeboden opties uit te breiden. Er was een cameramodule met een versterkte batterij, een B & O Play-hulpstuk om het audio-aanbod een boost te geven, evenals een 360-gradencamera en een VR-headset.

Misschien nog belangrijker was het feit dat LG een ultrabrede camera aan de telefoon had toegevoegd als een permanente bevestiging - iets dat sindsdien in de rest van de branche algemeen wordt toegepast.

De LG G5 was echter geen groot succes, en de modules waren weinig meer dan een afleiding, wat de vraag oproept waarom die functies niet zomaar zijn ingebouwd.

Beter geluid en een grotere batterij zouden komen in de V-serie die LG op "creatieven" gooide, maar het splitsen van de vlaggenschiptelefoons veroorzaakte alleen maar verwarring.

LG G6 en meer

Wat volgde was een tweeledige strategie van LG, waarbij vlaggenschepen uit de G-serie vaak werden overtroffen door modellen uit de V-serie die vaak technisch beter waren.

Dat was niet het einde van goede LG-telefoons, maar de dominantie van Samsung over Android was inmiddels goed ingeburgerd, met goedkopere uitdagers uit China - met name de alternatieven die door Huawei en nieuwkomers zoals OnePlus werden aangeboden.

LG zweefde door een aantal G7- en G8-versies en probeerde interesse te wekken met modellen met twee schermen, terwijl ze ook experimenteler werd met zijn Explorer-telefoons - de LG Wing voelt als een verloren hoop.

De bijdrage van LG aan smartphones zal worden gemist. Er zijn een aantal geweldige personages in de mix en enkele belangrijke momenten in de afgelopen twee decennia.

Geschreven door Chris Hall.