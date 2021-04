LG sluit zijn smartphoneactiviteiten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG heeft de tijd genomen voor zijn worstelende smartphonebusiness, waarbij het bedrijf bevestigt dat het de resterende voorraad zal blijven verkopen, maar verwacht dat de afbouw in juli 2021 voltooid zal zijn.

Geruchten over het vertrek van LG van smartphones zijn frequent en herhaald. Van een normaal lanceringsschema dreef LG in 2020 van dat patroon af, liet de verwachte updates voor de vlaggenschip G-serie vallen en bewoog zich in een andere richting.

Terwijl het bedrijf doorging met zijn Explorer-project - dat was ontworpen om nieuwe vormen van smartphone op de markt te brengen - leken de massale verkopers het moeilijk te hebben.

In het begin van 2021 werden berichten dat LGs smartphoneactiviteiten zouden worden gesloten , alom bestraft, om pas een paar weken later weer te verschijnen, samen met berichten dat de geplande lanceringen voor 2021 zouden worden uitgesteld .

Op 5 april 2021 maakte LG het nieuws officieel en zei dat LG door het verlaten van de mobiele-telefoonsector zijn inspanningen op andere gebieden kan concentreren: `` componenten van elektrische voertuigen, verbonden apparaten, slimme huizen, robotica, kunstmatige intelligentie en business-to-business-oplossingen , evenals platforms en services. "

De verhuizing zal niet als een verrassing komen voor kijkers van het smartphonesegment. Nu Apple en Samsung de verkoop domineren - en een aantal opkomende Chinese bedrijven de rest van de markt veroveren - is het moeilijk om te verkopen voor LG-telefoons.

Hoewel LG interessante ontwerpen heeft onderzocht en geprobeerd heeft nieuwe technologieën te gebruiken, is het er niet in geslaagd vorm en populariteit te verfijnen. Waarschijnlijk was de laatste geweldige telefoon van het bedrijf de LG G4 uit 2015 - die werd geleverd met een optie met leerrug (foto) - terwijl recentere modellen wat meer in de war leken en niet echt hun sporen verdiend.

Meest recent was de lancering van de LG Velvet een van de eerste Snapdragon 765-apparaten met een verfrissend krachtige middenklasse-positionering, maar het apparaat van LG was veel duurder dan zijn rivalen.

LG zegt dat de voorraad bestaande telefoons beschikbaar blijft, terwijl de services en ondersteuning voor eigenaren van bestaande apparaten worden voortgezet. Dit, zegt LG, zal per regio verschillen, maar er is weinig tijdsbesteding - dus degenen die wachten op Android-updates op bestaande telefoons zullen misschien teleurgesteld zijn.

Het is een dag om nooit te vergeten: LG heeft de afgelopen twee decennia zijn stempel gedrukt op smartphones en de alternatieve aanpak van het bedrijf zal worden gemist.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 5 maart 2021 De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, en alles wat Android te bieden heeft

Geschreven door Chris Hall.