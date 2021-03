Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De telefoon waarvan wordt gedacht dat hij de LG V60 vervangt, zou voor onbepaalde tijd in de wacht staan.

De LG Rainbow - zoals het gerucht ging dat hij heette - werd dit voorjaar getipt voor aankondiging, maar zou nu zijn opgeschort of zelfs gesloopt.

Een bron deelde informatie met Android Community over het lot van de handset. Het zou zelfs gevolgen kunnen hebben voor de veelbesproken oprolbare telefoon van LG - hoewel LG eerder heeft aangegeven dat het nog in ontwikkeling is en zelfs een concept plaagt.

De Android-site beweert dat "mensen die bekend zijn met het bedrijf" begrijpen dat, terwijl de Rainbow zich in de prototypefase bevond, noch LG, noch mobiele operatorpartners vooruitgang zullen boeken met de ontwikkeling.

Dit alles komt na de suggestie dat LG zijn gsm-arm zou kunnen sluiten, verkopen of licentiëren.

Het is een bewering die LG krachtig weerlegt , nadat ze Pocket-lint hebben verteld dat artikelen waarin wordt beweerd dat de mobiele activiteiten van het bedrijf worden gesloten, "gebaseerd zijn op oude, ongegronde geruchten en speculaties die feitelijk geen basis hebben".

Het is echter duidelijk dat zijn strategie op zijn minst aan het veranderen is. Maart is traditioneel een grote maand voor LG-telefoons - inderdaad, de hele mobiele industrie - maar we moeten nog horen dat er iets belangrijks komt van het Koreaanse bedrijf.

Om eerlijk te zijn, we bevinden ons nog steeds in de greep van een wereldwijde pandemie en niets is op dit moment bijzonder normaal.

