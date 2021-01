LG gaat binnenkort een oprolbare telefoon produceren [Update: LG Rollable concept onthuld]

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG heeft al eerder een oprolbare tv geproduceerd die je misschien nog kent en nu lijkt het erop dat de Koreaanse gigant een oprolbare telefoon gaat onthullen als opvolger van de innovatieve LG Wing .

Update: LG heeft de telefoon nu geplaagd tijdens de CES 2021-persconferentie en hij lijkt de LG Rollable te heten. Zal het later dit jaar bij ons zijn?

LG is niet het eerste bedrijf dat er een laat zien - zowel TCL als Oppo hebben eerder ook oprolbare telefoonconcepten getoond, terwijl Samsung al lang heeft gedemonstreerd op flexibele display-technologie.

TCL heeft zelfs al eerder een aantal apparaten getoond , een horizontaal en een verticaal. LG had ook een eerder patent voor de technologie

Er zijn weinig details over "Project B", wat de werktitel lijkt te zijn voor het nieuwe apparaat, maar we hebben enkele eerste details via een forumbericht . We weten helaas niet of de afbeeldingen hier officieel worden weergegeven of niet, maar ze geven in ieder geval een goede smaak van het toestel.

We hebben ook enkele aanvullende details over de grootte en resolutie van het scherm - zowel opgerold als uitgerold - het bericht beweert dat het apparaat een 6,8-inch 2.428 x 1.080 scherm zal hebben dat uitrolt naar een 7,14-inch 2.428 x 1.600 scherm . Het zal dus dezelfde grootte en oriëntatie hebben als een traditionele smartphone totdat deze wordt uitgerold.

Volgens Slashgear suggereren andere lekken dat het apparaat een 4200 mAh-batterij en 16 GB RAM heeft, hoewel, zoals de site opmerkt , 16 GB RAM veel te veel lijkt, aangezien zelfs vlaggenschip-telefoons van LG meestal niet zulke hoogwaardige specificaties hebben.

Geschreven door Dan Grabham.