LGs toekomstige smartphoneplannen hintten met Velvet 2, oprolbaar en nieuw vlaggenschip

(Pocket-lint) - In het afgelopen jaar heeft LG het uitbrengen van incrementele updates voor zijn smartphones afgebroken, in plaats daarvan de zaken een beetje door elkaar gehaald. Dat zag de lancering van de LG Velvet in 2020 - zittend op de Snapdragon 765 - en meer recentelijk de LG Wing, een nieuw draaiend apparaat met twee schermen.

Nieuwe details werpen enig licht op de toekomstplannen van LG, in de eerste plaats door te zeggen dat er in 2021 een tweede generatie versie van de LG Velvet komt, waarvan we verwachten dat het een bijgewerkt apparaat zal zijn in dezelfde trant als het eerste, middenin hardware uit de Snapdragon 700-serie.

Er is ook een herhaling van de plannen van LG om een apparaat met een flexibel display te lanceren. Dit werd geplaagd bij de lancering van de LG Wing. Het Explorer-project is de naam die LG aan deze nieuwe nieuwe apparaten geeft, waarvan de tweede naar verluidt B-project wordt genoemd.

De beoogde lancering voor dit nieuwe apparaat zou maart 2021 zijn en we stellen ons voor dat dit apparaat in elk normaal jaar zal worden aangekondigd en gepresenteerd op het Mobile World Congress , maar met dat evenement gepland voor eind juni 2021, vermoeden we dat de meeste van de getoonde apparaten off op het evenement is al gelanceerd.

De Elec zegt dat terwijl de nieuwe versie van de LG Velvet zal worden vervaardigd door een OEM, het nieuwe B Project-apparaat door LG zelf zal worden gebouwd.

Dat geldt ook voor het nieuwe vlaggenschip van LG. Er wordt gezegd dat dit de codenaam Rainbow heeft, met de verwachting dat het op hetzelfde niveau zit als de LG-apparaten uit de V-serie. De lanceringstijdlijn voor dit nieuwe apparaat is in Q1 2021 en we verwachten dat het op de nieuwe Qualcomm Snapdragon 875 zal zitten, die naar verwachting in december 2020 zal worden gelanceerd .

Geschreven door Chris Hall.