LG introduceert een ultra-goedkope K92 5G-telefoon in de VS voor $ 350

(Pocket-lint) - LG heeft stilletjes een nieuwe K92-smartphone geïntroduceerd, die wordt geleverd met ondersteuning voor sub-6 5G-netwerken in de VS via AT&T, Cricket en US Cellular.

Houd er rekening mee dat het mmWave 5G niet ondersteunt zoals de duurdere 5G-telefoons. Toch kost deze telefoon minder dan $ 400, waardoor het een van de meer betaalbare 5G-handsets is die er zijn. Het beschikt over de Snapdragon 690 5G-chipset (ook te zien in de nieuwe mid-ranger van OnePlus, de Nord N10 5G), een 6,7-inch FHD + -scherm met een perforator, een 16-megapixel camera aan de voorkant, 6 GB RAM, 128 GB aan interne opslag en tot 2 TB opslagruimte via microSD-kaart.

Wat de cameras aan de achterzijde betreft, biedt de LG K92 een 64 megapixel hoofdcamera met een f / 1.78 diafragma, evenals een 5 megapixel ultragroothoek met een gezichtsveld van 115 graden en twee 2 megapixelsensoren voor diepte en macro schieten. Ten slotte heeft het een paar 3D Sound Engine-stereoluidsprekers en een aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanner.

Oh, en de Android-aangedreven LG K92 heeft een batterij van 4000 mAh.

De LG K92 5G-smartphone wordt op 6 november 2020 in de VS verkocht door AT&T. Het kost je $ 395 via de koerier . Cricket , eigendom van AT & T, zal de telefoon ook verkopen voor $ 40 minder, of $ 359. En US Cellular zal de K92 ook voor ongeveer $ 350 verkopen wanneer deze daar op 19 november 2020 wordt gelanceerd.

Geschreven door Maggie Tillman.