LG K-serie uitgebreid met K62-, K52- en K42-telefoons

(Pocket-lint) - LG heeft drie betaalbare handsets uit de K-serie aangekondigd die fatsoenlijke specificaties bieden voor hun niveau.

De LG K62 is een 6,6 inch HD + toestel, met een 2,3 GHz octa-core processor en 4 GB RAM.

Het wordt geleverd met 128 GB opslagruimte en een microSD-kaartsleuf voor uitbreiding met nog eens 2 TB.

De camera aan de achterzijde heeft een opstelling met vier lenzen, een standaardsensor van 48 megapixels, een ultragroothoek van 5 megapixels, een diepte van 2 megapixels en een macrocamera van 2 megapixels. De camera aan de voorkant is gehuisvest in een gat bovenaan in het midden en biedt 28 megapixels.

Er zit een batterij van 4000 mAh in.

Als je de ladder een beetje naar beneden gaat, is de LG K52 ook een 6,6-inch apparaat met HD + -scherm en wordt hij geleverd met vergelijkbare specificaties, processor, RAM en batterijformaat aan de achterzijde.

Het verlaagt de interne opslag echter tot 64 GB en de camera aan de voorkant is 13 megapixel.

Ten slotte heeft de LG K42 een kleine dip in de processor - 2,0 GHz octa-core - en RAM - 3 GB.

Het scherm is hetzelfde als zijn stablemates, terwijl de interne opslag vergelijkbaar is met 64 GB als de K52. De batterij is ook hetzelfde.

De camera zakt echter aanzienlijk in specificaties. Je krijgt weer een quad-camera aan de achterkant, maar dan met de hoofdsensor tot 13 megapixels.

De geperforeerde camera aan de voorzijde is 8 megapixel.

Alle drie de telefoons zijn ‘volgende maand’ (oktober) beschikbaar in Europa en zullen vervolgens worden uitgerold in Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

De prijzen moeten nog worden bevestigd.

Geschreven door Rik Henderson.