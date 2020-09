LGs volgende Explorer Project-telefoon met uitschuifbaar display

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen LG op 14 september zijn bizarre maar briljante Wing-telefoon met roterend scherm onthulde , was het bedrijf duidelijk dat er - als onderdeel van het Explorer-project - andere apparaten zouden zijn om het idee van waar het bij een moderne smartphone om draait, uit te dagen.

Helemaal weggestopt aan het einde van die online briefing was een teaser van dat volgende Explorer Project-apparaat: een telefoon met een uittrekbaar display. Er is nog geen codenaam bij, maar gezien de no-nonsense naamgeving van de Wing zouden we verwachten dat het in dezelfde geest zal volgen (LG Flap iemand? We maken een grapje).

Het is echter niet de eerste keer dat we een prototype van een uittrekbare telefoon hebben gezien. TCL verkent het idee en pronkt al maanden met dummys van telefoonlichamen - zoals in maart werd geplaagd met zijn oprolbare telefoonconcept (klik voor de video) .

Zoals we toen hadden benadrukt, heeft een dergelijk apparaat echter inherent last van vuil dat op het schermoppervlak terechtkomt, wat vervolgens krassen op het scherm kan veroorzaken wanneer het scherm in en uit het apparaat wordt getrokken.

Hoe kan LG dit raadsel omzeilen? Nou, we weten het nu niet. Het mkII-apparaat van Explorer Project werd tenslotte nauwelijks getoond. De nogal geheel zwarte foto bovenaan deze pagina betwist dat.

Toch is het allemaal spannend. The Wing laat, na jaren van gematigde telefoonupgrades, zien dat 2020 de springplank zou kunnen zijn voor nieuwe denkwijzen als het gaat om gevestigde conventies. En met opvouwbare items zoals de Moto Razr 5G die op het punt staan ook in de schappen te verschijnen, staan we misschien op het punt van een nieuwe smartphonerevolutie ...

Geschreven door Mike Lowe.