LG Wing verkent een nieuwe smartphone-vormfactor met een roterend scherm

(Pocket-lint) - LG heeft het eerste apparaat onthuld van wat het zijn Explorer-project noemt en het zal zeker de aandacht trekken met zijn roterende display.

Het doel van de LG Wing is duidelijk om het soort voordelen te bieden dat mensen nu vinden in opvouwbare telefoons , waarbij extra schermruimte of een indeling in het display kan worden gebruikt om nieuwe interactiemethoden te creëren.

In dit apparaat heeft LG gemaakt wat lijkt op een conventionele 6,8-inch telefoon, maar dat hoofdscherm zal 90 graden in landschap draaien, waardoor er een 3,9-inch scherm eronder zichtbaar wordt. Dat creëert effectief een T-vorm, wat betekent dat u niet het hoofddisplay hoeft vast te houden - u kunt de telefoon blijven vasthouden zoals u dat in portret zou doen.

Het doel is om te voorkomen dat je het hoofdscherm vastpakt en het risico loopt aanrakingen te maken die je niet wilt, dus het wordt gepusht als een geweldige manier om films te kijken, met al het andere op het onderste scherm in plaats van over je inhoud heen. U kunt gemakkelijk zien hoe multitasking kan worden ontgrendeld en er zullen nieuwe manieren worden bedacht om uw telefoon te gebruiken.

Maar met een nieuwe vormfactor blijft de vraag wat er daadwerkelijk in deze modus wordt ondersteund. Sommige applicaties, zoals Navers Whale-browser, hebben ondersteuning aangekondigd, maar zoveel hangt af van hoe alledaagse apps werken en welke voordelen ze bieden.

Beide schermen zijn OLED, de bovenkant met 2460 x 1080, de onderkant met 1240 x 1080 pixelresoluties.

Onder de huid van de telefoon zit de Snapdragon 765, dus deze is 5G-compatibel, met 8 GB RAM en 128/256 GB opslag - wat natuurlijk eigenlijk is - terwijl de batterij 4000 mAh is.

LG heeft veel over de camera gepraat, omdat het de LG Wing pusht naar makers van inhoud, en beweert dat de vormfactor betekent dat het veel praktischer is voor het bewerken van video onderweg, terwijl het ook een cardanische bewegingscamera heeft.

De hoofdcamera is 64 megapixel, f / 1.8, samen met een 13 megapixel ultrabreed; er is een tweede ultrabrede camera die alleen wordt gebruikt in cardanische modus, dat wil zeggen wanneer de telefoon "open" is, wat LG de Big Pixel noemt. Het heeft inderdaad 1,4 µm pixels, dus ze zijn veel groter dan de pixels in de andere cameras, maar geeft je wel een reeks extra functies, zoals een joystick om de camerahoek te regelen.

Dit is heel erg gericht op makers van inhoud en we vragen ons af of de enige mensen die echt voor dit spul zullen gaan, het legioen YouTubers is waar LG deze telefoon duidelijk op richt (de lancering werd grotendeels georganiseerd door en bevatte prominente YouTubers).

Er is een 4000 mAh-batterij, wat redelijk is voor iets dat zwaar wordt gespeeld met het formaat, hoewel dat nog steeds duidelijk is aan het gewicht - het is 260 g. Dat is niet crimineel, maar wel zwaarder dan je gemiddelde smartphone.

Het is nieuw en interessant, en dat is waarschijnlijk het meest fascinerende aan de LG Wing. Sommigen zullen het als interessant zien als elke andere telefoon in wezen hetzelfde is, sommigen zullen het zien als een zinloze draai aan een bekend apparaat dat al doet waarvoor het is ontworpen.

We zullen ons oordeel reserveren totdat we echt hebben geprobeerd ermee te leven en hebben gezien hoeveel het zou kunnen kosten. Hoewel de prijs nog onbekend is, wordt de LG Wing in oktober voor het eerst in Korea gelanceerd, gevolgd door de belangrijkste Noord-Amerikaanse en Europese markten.

Geschreven door Chris Hall.