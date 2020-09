Hoe je de bizarre livestream van de LG Wing-lancering kunt bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG bereidt zich voor om zijn eerste apparaat te lanceren onder wat het het Explorer-project noemt, de LG Wing . Met een roterend scherm gaat het zeker ook de aandacht trekken.

Gelukkig lijkt het erop dat je de onthulling van deze telefoon online kunt bekijken.

De LG Wing wordt onthuld op 14 september 2020. De tijd is bevestigd als 23:00 uur KST. Dit zijn de wereldwijde tijden, zodat u weet wanneer u moet afstemmen:

San Francisco - 07:00 PDT

New York - 10:00 EDT

Londen - 15:00 BST

Berlijn - 16:00 CEST

Mumbai - 19:30 IST

Sydney - 00:00 AEST 15 sept

LG heeft bevestigd dat het een livestream gaat hosten via het LG Mobile Global-kanaal op YouTube . Er is nog geen teken van de video, maar we zullen hem zeker insluiten zodra hij live gaat.

De LG Wing wordt iets anders. Om aan de vraag naar meer schermruimte te voldoen, plaagt LG een ontwerp met het roterende display. Het bovenste scherm bevindt zich boven een ander scherm, zodat u, wanneer het wordt ingezet, effectief een T-vormig apparaat heeft.

Dat betekent dat je bovenaan een breedbeeldweergave kunt hebben, terwijl je nog steeds een aantal apparaatbedieningen lager hebt. Hoe u die functie precies gaat gebruiken en wat u ermee gaat doen, weten we nog niet.

Er wordt gezegd dat het een 6,8-inch scherm aan de bovenkant heeft en wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 765 met 5G.

Het ziet er zeker uit als een van de interessantere telefoons die in 2020 wordt gelanceerd.

Geschreven door Chris Hall.