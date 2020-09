Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Druppels informatie over de radicale LG Wing-telefoon lekken stukje bij beetje over het web naarmate we verder gaan naar de officiële onthulling van 14 september. Nu laat de meest onthullende video tot nu toe de telefoon met roterend scherm in actie zien - en het is geweldig.

Zoals je kunt zien in de YouTube-video hieronder, wordt het roterende schermmechanisme van de Wing handmatig bediend en is het secundaire scherm eronder niet zo vierkant als we eerst dachten - het ziet er inderdaad uit als een voller tweede scherm achter het hoofdpaneel.

We hebben nog nooit zon apparaat gezien en vinden het geweldig dat LG het apparaat gaat lanceren als onderdeel van het Explorer-project, dat (in de woorden van LG) "[een] nieuwe mobiele categorie is gericht op het ontdekken van nieuwe manieren om met mobiel te communiceren. apparaten, gericht op de evoluerende en steeds veranderende behoeften van de hedendaagse consumenten en uitdagende gevestigde gebruikersnormen. "

Hoe spannend het vooruitzicht van de Wing ook lijkt, het is onwaarschijnlijk dat het een volledige internationale lancering zal maken. LG bevestigde tenslotte in een officiële teaservideo dat we het lanceringsevenement te zien krijgen op 14 september om 11:00 uur Koreaanse standaardtijd (dat is heel vroeg in de ochtend voor iedereen in Europa, de dag ervoor laat in de nacht voor de VS) .

We hopen echt dat we de LG Wing aan deze kusten te zien krijgen, want - of het nu een praktisch apparaat wordt of niet - het lijkt op de meest opwindende telefoon die in 2020 uitkomt. En in een jaar vol met zoveel dat misgaat heeft iedereen het nodig. een beetje een opbeuring - in welke vorm dan ook.

Geschreven door Mike Lowe.