LG Wing is de officiële naam van LGs telefoon met roterend scherm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is geen codenaam: de LG Wing gaat precies zo heten. En we zijn best blij dat de telefoon met roterend scherm geen saaie naam met meerdere nummers krijgt die je anders vergeet.

Niet dat de Wing gemakkelijk te vergeten zal zijn. Deze telefoon heeft twee schermen - een vierkant scherm verborgen onder het hoofdpaneel - en functioneert anders dan alle andere opvouwbare, omklapbare, flexibele of whaddyacall- apparaten.

Er gaan veel geruchten over de LG Wing - een telefoon waarvan we aanvankelijk dachten dat het niet meer was dan een prototype. Maar dit is de real deal; een telefoon die deel uitmaakt van LGs Explorer-project, dat LG beschrijft als de "nieuwe mobiele categorie gericht op het ontdekken van nieuwe manieren om met mobiele apparaten te communiceren, gericht op de evoluerende en steeds veranderende behoeften van de hedendaagse consument en uitdagende gevestigde gebruikersnormen."

De officiële verklaring gaat verder: "LGs stoutmoedigste, nieuwste smartphone zal een nieuwe en andere vormfactor en mobiele ervaring bieden die onmogelijk te creëren zou zijn met conventionele smartphones."

Het ziet er zeker uit als een gewaagde kijk op wat een smartphone kan zijn. Hoewel het onthullingsevenement op 14 september om 11:00 KST (Koreaanse standaardtijd) is opgetekend, vermoeden we dat dit helemaal geen apparaat zal zijn dat op de Europese markt is gericht. Of het nu wel of niet werkt, neemt niet weg van wat we verwachten als een van de meest in het oog springende apparaten van 2020.

Geschreven door Mike Lowe.