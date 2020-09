Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De LG Wing wordt de opvallende telefoon van 2020 - als de teaservideo van LG voor het apparaat iets te bieden heeft, waar je hieronder je ogen op kunt richten.

Onder de tag "Discover the Unexplored" krijgen we eindelijk de telefoon met draaiend scherm in actie te zien. Nou, zacht van. Het is natuurlijk een digitalisering, maar het laat zien hoe het secundaire scherm onder het hoofdpaneel naar buiten zal draaien en een kruisachtige vorm met twee schermen zal creëren. Alle lof voor de LG Wing.

We hebben eerder telefoons met twee schermen gezien, maar zoiets niet. Er is geen vouw, geen scharnier om je zorgen over te maken. Alleen het potentieel van vuil en dergelijke dat vast komt te zitten in het apparaat en krassen op het tweede scherm - iets wat we graag willen zien hoe LG het teniet doet.

En we hoeven niet lang te wachten: de teaservideo onthult een datum van 14 september, om 11:00 KST (Koreaanse standaardtijd). Dat is 8 uur voor op het VK, 7 uur voor op West-Europa, dus als je enthousiast bent, moet je heel, heel vroeg in de ochtend opstaan. Onze Amerikaanse vrienden konden het echter op 13 september voor het slapengaan vangen. Dit alles toont de intentie van LG voor de Wing aan: het is onwaarschijnlijk dat het een internationale lancering wordt.

We hebben alle informatie over de LG Wing verzameld in onze hoofdfunctie, die je hier kunt lezen . Het is een van de meest opwindende dingen die in 2020 gebeuren, dus we zullen in dat artikel alle Wing-gerelateerde informatie up-to-date houden.

Geschreven door Mike Lowe.