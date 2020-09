Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG worstelt met het idee om telefoons op zijn eigen manier op te vouwen: door standaard vlaggenschiptelefoons uit te brengen, zoals de LG Velvet , maar met een hoesje met een tweede scherm voor die meer uitgebreide ervaring.

Dat gaat allemaal veranderen met de LG Wing, een telefoon met een draaiend scherm. Geen opvouwbaar paneel hier, geen scharnier om je zorgen over te maken, alleen een typische schermervaring die vervolgens naar een liggende positie draait om een kleiner, vierkanter scherm eronder te onthullen.

We zeiden dat het radicaal was. En radicaal is spannend (ook al is het niet altijd praktisch). Dus hier is wat we weten over de LG Wing - wat geen codenaam is, het is officieel bevestigd dat het de daadwerkelijke productnaam is (hoewel je ergens LM-F100N op de doos zou kunnen zien) - plus een flinke dosis verwachtingen op basis van geruchten.

14 september 2020 onthullingsdatum

Prijs & regios TBC

Na geruchten over een onthulling in 2020, bevestigde LG in een officiële teaservideo dat we het lanceringsevenement zullen zien op 14 september (om 23.00 uur Koreaanse standaardtijd - dus halverwege de middag voor iedereen in Europa, vroeg op de dag voor de Verenigde Staten).

Terwijl we aanvankelijk dachten "dat is toch maar een prototype?", Is het nu duidelijk dat de Wing officieel is. Niet alleen van LGs officiële plagerij, maar een videolek van eind augustus uit Korea toonde de telefoon met twee schermen in actie, gevolgd door een video van begin september die het apparaat in de hand liet zien en hoe de rotatie werkt (zie hieronder).

Of de officiële onthullingsdatum betekent dat de verkoopdatum aanstaande is, staat nog ter discussie, met suggesties die variëren tussen 2020 en 2021. Maar zelfs als de Wing in 2020 aankomt om te kopen, vermoeden we dat dit waarschijnlijk voor beperkte regios zal zijn. , aangezien we niet kunnen zien dat dit een wereldwijde lancering is (Samsung heeft bijvoorbeeld in 2019 een klaptelefoon uitgebracht in China, die je bijna nergens anders zult vinden).

Qua prijs is het ook een gok van iedereen. Met klaptelefoons en opvouwbare telefoons die een klein fortuin kosten - de Motorola Razr en Samsung Galaxy Fold zijn twee van zulke voorbeelden - zouden we hier geen peanuts-prijs verwachten. Er zweeft echter een gerucht van "meer dan $ 1000" rond in de geruchtenmolen, maar op dit moment is er geen geloofwaardige bron.

6,8-inch hoofddisplay (OLED, 1080 x 2460 resolutie)

Verborgen 1: 1 aspectseconde display

Van wat we kunnen opmaken, lijkt de LG Wing veel op de LG Velvet . Volgens geruchten is er een 6,8-inch hoofddisplay, dat even groot is als het huidige vlaggenschip van LG. We zouden daarom kunnen aannemen dat de Wing een OLED-paneel zal hebben met een resolutie van 1080 x 2460.

Het is het tweede scherm, onthuld door het hoofdscherm 90 graden te draaien, waarover minder bekend is. Die nieuwste video laat zien dat het geen vierkante beeldverhouding is zoals we aanvankelijk hadden gedacht, maar het is duidelijk een kortere, stugger schermbeeldverhouding dan het hoofdpaneel.

Waarom zou je zon tweede scherm willen? Misschien is het handig om midden in het spel een preview van de selfiecamera te laten zien. Misschien zou het handig zijn om bepaalde tools weer te geven in een bewerkingsapp op volledig scherm.

Aangezien LG echter het Android-besturingssysteem van Google gebruikt, zouden we niet verwachten dat veel apps deze ruimte standaard zouden kunnen gebruiken, omdat dit specifiek ontwikkelingswerk zou vergen. Daarom zullen het, realistisch gezien, LGs eigen apps zijn op basis van zijn eigen software-skin die zullen worden geoptimaliseerd voor het gebruik ervan.

Maar de Wing is niet het enige experimentele product in de stallen van LG. Het Koreaanse bedrijf heeft wat het het Explorer-project noemt, waarbij de Wing het eerste apparaat uit deze serie is. In de woorden van LG "[het Explorer-project is een] nieuwe mobiele categorie gericht op het ontdekken van nieuwe manieren om met mobiele apparaten om te gaan, gericht op de evoluerende en steeds veranderende behoeften van de hedendaagse consumenten en uitdagende gevestigde gebruikersnormen."

Qualcomm Leeuwenbek 765

8 GB RAM, 128 GB opslag

5G-connectiviteit

Een gerucht van ET News suggereerde dat de Snapdragon 765-processor van Qualcomm achter de schermen zou zijn - wat betekent dat, zoals typisch is voor de vlaggenschepen van LG van de afgelopen jaren, de krachtigste processor niet aan boord zou zijn.

Dit wordt verder ondersteund door een MySmartPrice-benchmarklek , dat ook 8 GB RAM en 128 GB opslag onthult.

Hoewel dat geen topspecificatie is, is het logisch vanwege de warmteproductie, batterijbesparing, kostenbesparingen en het simpele feit dat de SD765 meer dan krachtig genoeg is voor de dagelijkse taken van de meeste mensen (en daarbuiten, echt waar). Dat gezegd hebbende, met twee schermen om te draaien, zal dit voldoende zijn?

Het andere aspect van de SD765 is dat het de deur opent naar 5G-connectiviteit, dus de Wing zal ook de volgende generatie 5G-snelheden brengen.

Verder is er weinig bekend over de specificatie. Na het zien van de meer up-to-date video, is het echter duidelijk dat het hoofdscherm erg dun is en daarom zal alle hardware in de behuizing van de telefoon zitten. Wel vragen we ons af of de vingerafdrukscanner alleen op het hoofdscherm of ook op het tweede scherm staat.

We zullen krachtigere antwoorden geven als en wanneer aanvullende informatie wordt ontdekt op 14 september 2020. Deze gekke maar prachtig ogende telefoon zou wel eens het hoogtepunt van 2020 kunnen worden.

De meest onthullende video tot nu toe toont de Wing in de hand en hoe het roterende mechanisme werkt.

Het is geen codenaam: de LG Wing zal precies zo heten .

Een video van LG Mobile Globals YouTube onthult het lanceringsevenement van 14 september en laat een beetje zien van wat je kunt verwachten van de telefoon met roterend scherm.

Een uitgelekte video uit Korea toont de Wing in actie, opgezet als een in-car systeem voor gps, muziek en oproepen.

Benchmarks onthullen de verwachte specificatie , die in sommige opzichten vergelijkbaar is met de LG Velvet.

Het eerste lek van LGs draaibare / roterende / opvouwbare / wat het ook is telefoon.

