Lenovo ThinkPhone by Motorola foto's gelekt in aanloop naar CES-debuut

(Pocket-lint) - Lenovo zal groots aanwezig zijn op CES 2023, volgens een aantal lekken op Twitter.

De show begint op 5 januari (met persconferenties die een dag eerder beginnen) en er zal een groot aantal nieuwe Lenovo laptops en tablets te zien zijn. Maar voor fans van mobiele telefoons is de ThinkPhone, die voor het Chinese bedrijf wordt gemaakt door zijn submerk Motorola, misschien wel het interessantst.

Het toestel is al eerder uitgelekt, volgens een gerucht zou de Android-telefoon draaien op een Snapdragon 8+ Gen 1-processor (niet de nieuwere SD 8 Gen 2) en voorzien zijn van 68W snelladen.

Zoals we kunnen zien uit de laatste gelekte beelden echter (zoals verstrekt door Evan Blass op zijn Twitter-feed), terwijl het wordt gemaakt door Motorola, het leent styling van Lenovo's andere Think-apparaten.

Weinig anders is echt bekend over het voor nu, behalve voor het feit dat het een triple-camera systeem op de achterkant en een single-lens selfie cam in het midden van de display. Volgende week zullen we echter de hele CES bijwonen, dus we kunnen je meer vertellen vanaf de show zelf.

Tot dan, geniet van de foto's en als we meer specs online zien lekken in de komende dagen, zullen we u updaten.

Geschreven door Rik Henderson.