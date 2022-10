De Lenovo ThinkPhone zou een rebranded Motorola Bronco kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Lenovo is geen grote naam in de smartphoneruimte en kiest in plaats daarvan meestal voor het merk Motorola. Maar er zou een ThinkPhone op komst kunnen zijn.

Er zijn al enkele Lenovo-telefoons op de markt, maar dat zijn hardcore gaming-toestellen die het submerk Legion dragen. Nu suggereert een nieuw uitgelekte foto dat het bedrijf wil uitbreiden, waarbij de beroemde ThinkPad-naam van de notebooklijn wordt verplaatst. Het is misschien tijd om de Lenovo ThinkPhone gedag te zeggen.

Dat is als de foto, gedeeld door leaker Evan Blass, benen blijkt te hebben. Blass suggereert dat de foto een aangepaste versie toont van een Motorola-toestel dat al in ontwikkeling is onder de codenaam Bronco. Blass merkt op dat zowel "Bronco en zijn veronderstelde Lenovo dubbelganger gaan door modelnummer XT-2309," wat suggereert dat ze op zijn minst zeer vergelijkbaar zijn onder hun verschillende branding.

Geruchten suggereren dat de Bronco zou kunnen schip met een de SM8475 8+ Gen 1 chip met 8GB of 12GB RAM en een FHD + display. Aan de achterkant zijn 50-megapixelcamera's waarschijnlijk op basis van informatie gedeeld door Blass.

Zou Lenovo kiezen voor de overduidelijke ThinkPhone branding? Deze afbeelding lijkt te zeggen van wel, met het kenmerkende logo duidelijk zichtbaar op de achterkant van de handset. Het valt echter nog te bezien of het geweldige rode bedieningsknobbeltje van de ThinkPad ook de overstap zal maken.

Wat betreft de release tijdschema's, niemand weet echt op dit moment - buiten het feit dat we verwachten dat Bronco Motorola's vlaggenschip release voor 2023 zal zijn.

Geschreven door Oliver Haslam.