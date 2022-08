Lenovo toont de fancy koeling tech in Legion Y70 telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Lenovo bereidt zich voor op de release van een nieuwe gaming-telefoon, die zijn Legion-merk ontleent aan de gaming-laptopkant - de Legion Y70.

De telefoon zal op 18 augustus 2022 in China worden onthuld en in de aanloop naar die presentatie druppelt er steeds meer informatie naar buiten.

Het laatste beetje informatie is dat de telefoon een vrij krachtig koelsysteem zal hebben, iets dat altijd uiterst belangrijk is wanneer gaming telefoons verder komen in lange gaming sessies.

Er komt een koelkamer van 5.047 vierkante millimeter die slechts een halve millimeter diep is, waardoor de warmte wordt verspreid om te worden afgevoerd, maar de telefoon niet veel ruimte inneemt of te dik wordt.

In een tijd waarin we telefoons zien met actieve koelsystemen met ventilatoren, is het interessant om te zien of dit passieve systeem het kan bijbenen (als het het enige is dat aanwezig is).

De telefoon beschikt ook over de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, waarmee hij qua prestaties in de voorhoede zit, maar lijkt van wat we tot nu toe hebben gezien niet al te veel op gamers te zijn gericht.

Hij is dun en ziet er vrij normaal uit, zonder schouderknoppen of noemenswaardige RGB-verlichting, dus het zou kunnen dat hij een brug probeert te slaan naar een meer mainstream publiek.

We zullen meer weten wanneer het echt wordt getoond op 18 augustus.

Geschreven door Max Freeman-Mills.