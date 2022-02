Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo heeft blijkbaar aangekondigd dat het in februari een evenement zal houden om vermoedelijk zijn volgende generatie gaming-telefoon en een tablet tijdens de show te lanceren.

Het bedrijf bevestigde het evenement naar verluidt via het Chinese sociale netwerk Weibo, waar het zei dat het van plan is om op 28 februari 2022 om 19.00 uur lokale tijd nieuwe producten te lanceren. Tijdens het evenement zal Lenovo naar verwachting de Lenovo Legion Y90-telefoon en de Legion Y700-tablet onthullen, die beide bij de lancering bedoeld zijn voor de Chinese markt. Van de twee is de Legion Y90 de meest opvallende.

Het gerucht gaat dat het een 6,92-inch Samsung E4 AMOLED-scherm heeft met een heleboel opvallende schermspecificaties, zoals een resolutie van 2460 x 1080 pixels, een verversingssnelheid van 144 Hz en een bemonsteringsfrequentie van 720 Hz.

Andere gerapporteerde functies zijn onder meer een Snapdragon 8 Gen 1-chipset in combinatie met 18 GB RAM en tot 1 TB interne opslag. Het komt met een Frost Blade-koelsysteem, RGB-verlichting en een Legion-logo aan de achterkant, en een 5600 mAh-batterij met ondersteuning voor snel opladen van 68 W. Qua camera's zou het een dual-camerasysteem (64- en 13-megapixel) en een 16-megapixel selfie-shooter moeten hebben.

Ten slotte wordt gedacht dat de telefoon een Dolby Atmos-stereoluidsprekersysteem heeft.

Als het wereldwijd wordt uitgebracht na zijn debuut in China later deze maand, zou Lenovo de telefoon een heel andere naam kunnen geven - misschien zelfs de Legion Phone 3 .

Wat betreft de Lenovo Y700, deze zal naar verwachting een 8,8-inch scherm hebben met een resolutie van 2560 x 1600 pixels, een verversingssnelheid van 120 Hz en een aanraakfrequentie van 240 Hz.

