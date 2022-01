Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo's volgende Legion-gamingtelefoon wordt waarschijnlijk binnenkort aangekondigd, waarbij het apparaat is gecertificeerd door de TENAA - de communicatieregulator in China.

De Lenovo Legion Y90 werd gespot in een TENAA-post onder het modelnummer L71061. Er worden ook enkele specificaties vermeld.

Het zal naar verluidt een 6,9-inch Full HD + (2460 x 1080) scherm hebben met een verversingssnelheid van 144 Hz. Er wordt ook beweerd dat het in meerdere kleuren verkrijgbaar is: zwart, wit, blauw, cyna, groen, goud, rood, zilver en grijs.

De specificaties komen overeen met een eerder lek waaruit ook bleek dat het de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-chipset van Qualcomm, tot 18 GB RAM, 4 GB virtueel RAM en in totaal 640 GB aan opslagruimte over dual-channels zal bevatten.

Aan de achterkant bevindt zich een opstelling met twee camera's, naar verluidt, met een hoofdsensor van 48 of 64 megapixels. De TENAA-lijst laat echter zien dat de werkelijke pixeluitvoer van de camera 8 megapixels is. Een 16-megapixel ultrabrede camera zou het kunnen vergezellen.

De voorkant zal een 6-megapixel snapper bevatten.

Er wordt beweerd dat er twee batterijen worden gebruikt in de Legion Y90, die in totaal 5.300 mAh zijn. Ondersteuning voor snel opladen heeft een vermogen van 65 W.

De verwachting is dat de Lenovo Legion Y90 als eerste zal worden aangekondigd in het thuisland van de fabrikant, China. Er is nog geen woord over een wereldwijde uitrol.

Geschreven door Rik Henderson.