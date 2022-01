Specificaties lekken voor Lenovo's volgende gaming-telefoon, de Legion Y90

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Onlangs begon Lenovo zijn aankomende gaming-telefoon , de Legion Y90, op Weibo te plagen.

Hoewel de promovideo van Lenovo veel onthulde over het ontwerp, en het ziet er geweldig uit, bleven we gissen over de specificaties van het apparaat.

Nu, dankzij een lek van de beruchte tipgever Panda is Kaal, hebben we een veel beter idee van wat we kunnen verwachten.

Panda denkt dat we een groot 6,92-inch Samsung AMOLED-scherm zullen zien met een verversingssnelheid van 144 Hz en HDR- ondersteuning.

In de kern zouden we de 2022 vlaggenschip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1- chip moeten zien.

Voor geheugen, maar liefst 18 GB RAM, gecombineerd met 4 GB extra virtueel RAM-geheugen, wat ons een monumentaal totaal van 22 GB oplevert. Het zal zeker klaar zijn om door uw Chrome-tabbladen te kauwen.

De Y90 zal naar verwachting worden geleverd met dual-channel opslag, waarbij sticks van 512 GB en 128 GB worden gecombineerd voor een totaal van 640 GB aan opslagruimte. Een beetje vreemd, maar we weten zeker dat er een goede reden voor is.

De camera's bevinden zich in het midden van de handset en zullen naar verwachting een 64 MP-hoofdsensor zijn naast een 16 MP-sensor.

Voorbij is de pop-up selfie-camera zoals we die zagen op de Legion Phone Duel , deze is vervangen door een traditionele camera in de rand, dit zal naar verwachting een 44 MP Samsung GH1-sensor zijn.

Om je de hele dag te laten gamen, heeft de Y90 een 5.600 mAh-batterijpakket met ondersteuning voor snel opladen van 68 W.

Er zullen ook dubbele x-as-motoren zijn voor haptische feedback, Frost Blade 3.0 dubbele koelventilatoren en zes speciale gaming-knoppen.

Er is nog geen idee van de prijs of lanceringsdatum, maar het wordt een beetje een beest en we kijken ernaar uit om meer te leren.

Geschreven door Luke Baker.