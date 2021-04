Lenovo Legion Phone 2 kiest de gamefuncties tot 11

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo heeft de tweede generatie Legion-gametelefoon aangekondigd, die bekend zal worden als Legion Phone Duel 2 in het VK en Europa en Legion Phone Pro 2 in andere regios, waaronder China.

Het nieuwe model bouwt voort op de fundamenten van de originele Legion Phone , maar vergroot het aantal op gamers gerichte functies - inclusief het ontwerp.

De achterkant van de telefoon is gemaakt van drie stukken glas, het verhoogde middengedeelte bevat het RGB Legion-logo, de cameras en het koelsysteem.

Dat komt omdat deze telefoon de Snapdragon 888- hardware in het midden van de telefoon plaatst, zodat deze directe koeling kan toepassen en die ruimte in het midden van de telefoon gebruikt die je niet vastpakt tijdens het spelen van games.

Er is zowel een passief als een actief koelsysteem: de passieve helft bevat grafietplaten en een dampkamer - vrij gebruikelijk bij smartphones - met het actieve gedeelte met koperen pilaren en tunnels, en dubbele ventilatoren om de hitte te verdrijven.

Een van die ventilatoren is zichtbaar aan het oppervlak om lucht naar binnen te zuigen, terwijl de ventilatieopeningen boven en onder de warme lucht verdrijven. Lenovo zegt dat het de thermische prestaties met 30 procent verhoogt, wat betekent dat de Snapdragon 888 langer harder kan werken zonder afknijpen omdat het te warm wordt.

Verderop is er een 6,92-inch Full HD + -scherm aan de voorkant van deze telefoon, dat een vernieuwingsfrequentie van 144 Hz en een bemonsteringsfrequentie van 720 Hz ondersteunt. Dat is een echt hoge aanraakbemonsteringssnelheid die de invoervertraging zou moeten verminderen in vergelijking met concurrenten en je een spelvoordeel zou geven.

Het AMOLED-scherm ondersteunt HDR10 + en Lenovo zet dit aan het werk om de HDR-prestaties in games te verbeteren, opnieuw zeggend dat dit betekent dat je je tegenstander sneller zult zien omdat je betere beelden krijgt.

Er zijn ook tal van spelbesturingen die kunnen worden aangepast. De bovenkant van de telefoon biedt aan elke kant twee luchttriggers, terwijl de achterkant ook een aanraakgebied biedt en de voorkant kan worden gebruikt om krachtpersen te ondersteunen, wat betekent dat er acht extra controllers zijn waarmee je kunt communiceren.

Deze kunnen aan je game worden aangepast, maar ondersteunen ook tikken, geforceerd persen, vegen - er zijn meer dan 200 configuraties beschikbaar om de exacte besturing te krijgen die je in een game wilt.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 5 maart 2021 De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, en alles wat Android te bieden heeft

Terugkerend naar de batterij, het is een 5500 mAh-cel, opgesplitst in twee cellen. Dankzij de twee USB-C-poorten kun je overschakelen op 90 W - hoewel het vermeldenswaard is dat dit een gemiddelde is voor de hele lading. U kunt in 17 minuten opladen van 0-82 procent (het equivalent van 120 W), maar de laatste fase van het opladen tot 100 procent is langzamer en duurt 13 minuten.

Toch kun je de telefoon in 30 minuten volledig opladen met de oplader van Lenovo en de twee USB-poorten.

U kunt wisselen met één poort of u kunt het opladen omzeilen om de telefoon alleen van stroom te voorzien met behulp van de USB-C aan de zijkant, zodat u kunt gamen op het lichtnet, waardoor overmatige hitte wordt vermeden.

De pop-up kers op de taart is de selfiecamera. Net als de originele Legion Phone betekent deze pop-upcamera dat het scherm vrij is van inkepingen of perforatiegaten en ideaal is om te streamen of jezelf vast te leggen tijdens het spelen.

Je kunt zelfs een aangepaste avatar instellen als je je eigen gezicht niet wilt gebruiken - en er zijn directe livestream-opties voor Twitch en YouTube. De camera aan de voorkant is 44 megapixel.

De cameras aan de achterzijde die in het midden van de telefoon zitten, bieden een 64 megapixel hoofdcamera en 16 megapixel ultrabreed.

Er zullen een aantal verschillende versies van de telefoon zijn, waarbij Europa de Legion Phone Duel 2 in 12/256 GB krijgt voor € 799 / £ 699 of 16/512 GB voor € 999 / £ 899.

Het is nu in pre-order en zal beschikbaar zijn vanaf mei 2021.

Geschreven door Chris Hall.