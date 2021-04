Lenovo Legion Phone Duel 2 vs ROG Phone 5: wat is het verschil?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mobiel gamen is in opkomst en gaming-telefoons komen dik en snel (letterlijk) uit alle hoeken. Lenovo werpt zijn macht achter de Legion Phone terwijl Asus zijn eigen ROG Phone pusht.

Met de tweede generatie Legion Phone-landing - de Legion Phone Pro 2 of Legion Phone Duel 2 genoemd, afhankelijk van waar je woont - en de eerder aangekondigde ROG Phone 5 , hoe stapelen deze gamingreuzen zich dan op?

Legion Phone Duel 2: 12/256: £ 699 / € 799 16/512: £ 899 / € 999

ROG telefoon 5: 8/128: € 799 12/256: £ 799 / € 899 16/256: £ 899 / € 999

ROG Phone 5 Pro: € 1199, -

ROG Phone 5 Ultimate: € 1299, -

De Legion Phone Duel 2 is zojuist aangekondigd, met pre-orders die openen op 8 april en beschikbaar zijn vanaf mei 2021 in Europa.

De onlangs uitgebrachte ROG Phone 5 zou naar verwachting in maart beschikbaar zijn, de Pro in april en de Ultimate in mei 2021, maar we moeten hem nog zien in de detailhandel.

Eekhoorn_widget_4440138

Legion Phone Duel 2: 176 x 78,5 x 9,9 mm (12,56 mm midden), 259 g

ROG-telefoon 5: 173 x 77 x 9,9 mm, 239 g

De Legion Phone Duel / Pro 2 heeft een uitbundiger ontwerp dan de vorige versie , met een verhoogde bult aan de achterkant van de telefoon. Die bult herbergt het RBG Legion-logo, evenals de externe ventilator, die koele lucht aanzuigt om het actieve koelsysteem aan te drijven, met uitlaatpoorten boven en onder.

Het is ontworpen voor gebruik in landschap en gaming, met twee sets aanraaktriggers aan de bovenkant van de telefoon en twee extra aanraaktriggers aan de achterkant van de telefoon. In totaal zijn er acht extra besturingsopties en meer dan 200 configuraties.

De ROG Phone 5 heeft een puntdisplay aan de achterkant met twee RGB-zones voor kleurencombinaties. De ROG Phone 5 Pro en Ultimate upgraden dit naar het ROG Vision-display dat animaties of aangepaste grafische afbeeldingen kan weergeven.

De ROG Phone 5-modellen hebben ook Air Triggers aan de bovenkant, terwijl de ROG Phone 5 Pro en Ultimate ook nog twee aanraakzones aan de achterkant bieden. De ROG Phone 5 ondersteunt ook programmeerbare bewegingsgebaren om nog meer te helpen bij het gamen, en een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm.

Van de twee lijkt de Legion Phone meer op een handheld gaming-apparaat, de ROG Phone 5 iets meer op een telefoon.

Legion Phone Duel 2: 6,92-inch AMOLED, 2460 x 1080 pixels, 144 Hz

ROG-telefoon 5: 6,78-inch AMOLED, 2448 x 1080 pixels, 144 Hz

De Legion Phone Duel 2 breidt het scherm uit ten opzichte van de vorige telefoon voor een meeslepender spelgebied en geeft meer ruimte rond het lichaam voor die aanraakcontrollers.

Het is nu een 6,92-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz. Het ondersteunt ook HDR10 +, heeft een helderheid van 1300 nits en biedt HDR-verbetering voor je games.

Bovendien heeft het een aanraakfrequentie van 720 Hz om die aanrakingen nog directer te maken.

De ROG Phone 5-modellen hebben een kleiner 6,78-inch scherm, al zit er niet veel in. Het biedt een vergelijkbare verversingssnelheid van 144Hz en is ook AMOLED, beide bieden een Full HD + -resolutie.

ROG zegt dat het een aanraakfrequentie van 300 Hz biedt, dus de Legion Phone biedt misschien een iets snellere respons.

Legion Phone Duel 2: Snapdragon 888, 12-18 GB RAM, 5500 mAh, 90 W opladen

ROG Phone 5: Snapdragon 888, 8-18 GB RAM, 6.000 mAh, 65 W opladen

De nieuwe Legion Phone 2 houdt vast aan het principe van het vorige model, waarbij de batterij in twee cellen wordt gesplitst en de Snapdragon 888 in het midden van de telefoon wordt geplaatst om directe koeling te bieden - en dit ingebouwde koelsysteem zou betere resultaten kunnen geven tijdens lange gamesessies.

Er zijn twee USB-C-poorten, waarmee u tot 90 W kunt opladen, evenals een bypass-modus om de telefoon direct van stroom te voorzien tijdens het gamen, als u dat wilt. Het is in totaal een 5500 mAh-batterij.

Er zijn opties voor 12/16/18 GB RAM en 256/512 GB opslag van Lenovo, waarbij ROG meer combinaties biedt voor meer opties en prijspunten. Niet alle modellen zijn in alle regios verkrijgbaar.

De ROG Phone 5 maakt ook gebruik van de Snapdragon 888, dus we verwachten vergelijkbare prestaties, maar met 8-18 GB RAM, afhankelijk van het model dat je koopt. Er zijn ook opslagopties van 128-512 GB, zoals we al zeiden, voor meer variatie.

De ROG Phone 5 heeft een batterij met een grotere capaciteit van 6000 mAh en gaat dus mogelijk langer mee, maar de Legion Phone Duel laadt sneller op omdat ROG slechts 65 W opladen biedt.

De ROG Phone heeft een pogo-pin-aansluiting voor clip-on accessoires, inclusief een koelventilator voor de achterkant van de telefoon. Hoewel het gebruik van een accessoire betekent dat de telefoon een conventioneler ontwerp kan hebben dan de Legion Phone, is een geavanceerder koelsysteem op de Lenovo-telefoon wellicht handiger voor gamers.

Beide bieden dubbele stereoluidsprekers en beide bieden quad-microfoons.

Legion Phone Duel 2: 64 MP f / 1.9 hoofd, 16 MP f / 2.2 groothoek, 44 MP selfie

ROG Phone 5:64 MP f / 1.8 hoofd, 13 MP f / 2.4 groothoek, 5 MP macro, 24 MP selfie

De Legion Phone herbergt de cameras in het midden van de achterkant van de telefoon, zodat ze niet de hele tijd onder je vingers zijn tijdens het gamen, terwijl hij ook een pop-up selfie-camera gebruikt om het scherm vrij van rommel te houden en de streaming of ervaring vastleggen.

Er is een 64-megapixel hoofdcamera aan de achterkant die wordt ondersteund door een groothoeklens, maar de echte inspanningen van de Legion Phone 2 zitten in de camera aan de voorkant.

De pop-upcamera kan worden ingezet wanneer u maar wilt en dat kan zijn voor selfies of voor streaming, met de mogelijkheid om uw gezicht in de foto te plaatsen - of in plaats daarvan een aangepaste avatar. Er is een scala aan opties specifiek voor streaming, zodat je live kunt gaan op Twitch of YouTube.

De ROG Phone 5 plaatst zijn selfiecamera in de rand aan de bovenkant van de telefoon, dus er is een kans dat deze wordt bedekt tijdens gamen in landschap, dus hij zal niet zo geschikt zijn voor vastleggen of streamen als het aanbod van Legion.

De cameras aan de achterzijde zijn vergelijkbaar met een 64-megapixel hoofdcamera en ultragroothoeklens, hoewel de ROG Phone ook een macrocamera biedt.

Het grootste verschil tussen deze telefoons zit in het ontwerp. De Legion Phone Duel / Pro 2 is van vorm veranderd om meer verbeterde koeling mogelijk te maken. Dat maakt hem iets minder conventioneel dan de ROG Phone, die een veel "normaler" profiel heeft.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 5 maart 2021 De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, en alles wat Android te bieden heeft

Dat zou twee kanten op kunnen gaan: de Legion Phone 2 heeft misschien verbeterde spelprestaties dankzij die geïntegreerde koeling, maar hij kan er als een gewone telefoon last van hebben - vanwege de vorm van de achterkant van de telefoon - is hij machtig dik in het midden .

Als het op prestaties aankomt, is er veel gelijkheid tussen deze apparaten in de kernhardware, maar zoals we al zeiden, zou de koeling van de Legion Phone en die aanraakreactie hem een voorsprong kunnen geven in games.

De Legion Phone is groter en sommigen vinden misschien dat de ROG Phone een betere maat heeft. De pop-up selfie-camera zal geweldig zijn voor streaming, maar de camera-indeling op de Legion Phone is minder handig dan de meer reguliere lay-out op de ROG Phone 5 als het gaat om alledaagse opnamen.

Zoals het er nu uitziet, op basis van de specificaties en het ontwerp, lijkt het erop dat de Legion Phone Duel 2 iets meer gaat bieden aan degenen die veel gamen - maar de ROG Phone 5 is misschien gemakkelijker in je zak te glijden als je ben klaar.

Geschreven door Chris Hall.