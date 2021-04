Lenovo Legion Phone Pro / Duel 2: releasedatum, geruchten en specificaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo plant een update van zijn speciale gaming-telefoon, de Legion Phone.

Hier is alles wat u moet weten over de nieuwe telefoon.

Legion Phone Duel 2 bevestigd

Zoals we hierboven vermeldden, werd de vorige versie van deze telefoon aangekondigd met twee namen: de Legion Phone Pro was beschikbaar in China en de VS, de Legion Phone Duel was beschikbaar in het VK en Europa.

Het grote verschil waren de RAM- en opslagmogelijkheden: de Pro was in meer varianten verkrijgbaar dan de Duel.

De nieuwe versie wordt echter de Legion Phone Duel 2 genoemd, gebaseerd op de titel van het livestream-evenement. Dat kan zijn omdat dit een Engelse stream is - op de Chinese website van Lenovo staat de telefoon vermeld als de Legion Phone 2 Pro.

Hoe de telefoon in de VS precies zal heten, weten we niet.

8 april lanceringsevenement

Prijs nog te bevestigen

Lenovo organiseert op 8 maart een online lanceringsevenement voor de Legion Phone 2. Dit is bevestigd, er wordt veel reclame voor gemaakt op de Chinese website van Lenovo en op de sociale media van Lenovo Legion.

Je kunt hier de volledige details vinden over hoe je de lancering kunt bekijken .

Achterste koelventilator

RGB Legion-logo

Pop-upcamera aan de zijkant

De achterkant van de Legion Phone 2 gaat veel aandacht krijgen. Dankzij fotos uit de echte wereld - evenals afbeeldingen op de eigen website van Lenovo - weten we precies hoe de telefoon eruit zal zien, hoewel we niet de exacte afmetingen hebben.

Het midden van de achterkant van de telefoon komt omhoog, in tegenstelling tot de witte kleur van de rest van de achterkant van de telefoon.

Dat centrale paneel zal het RGB Legion-logo huisvesten - zoals we zagen op de vorige generatie van deze telefoon - samen met de cameras aan de achterkant en een koelventilator.

De koelventilator lijkt ook RGB-elementen te hebben om die verlichting ook te geven - en het maakt de Legion Phone Duel 2 behoorlijk onderscheidend.

Aan de voorkant kunnen we zien dat Lenovo de randen heeft behouden die we op de vorige versie van deze telefoon zagen, wat betekent dat er een plek is om dit apparaat vast te pakken, ideaal om te gamen. Hier lijken ook de stereoluidsprekers in te zitten.

Er zit ook een pop-upcamera aan de zijkant, wat betekent dat het display vrije inkepingen of perforatiegaten heeft.

144Hz verversingssnelheid

6.65in AMOLED waarschijnlijk

We hebben niet de volledige details van het scherm, hoewel we weten dat het een verversingssnelheid van 144Hz zal hebben, net als voorheen. In feite kun je de vernieuwingsfrequentie kiezen die past bij de game die je speelt.

We verwachten een 6,65-inch AMOLED-paneel met een Full HD + -resolutie zoals we eerder zagen. Het was een geweldige vertoning en dus zouden we geen veranderingen verwachten.

Het is ook een plat scherm en zoals we hierboven al zeiden, heeft het een voorhoofd en kin om het gemakkelijker vast te houden en fantoomaanrakingen te verminderen tijdens het gamen.

Qualcomm Snapdragon 888 5G

16 GB RAM

5500 mAh batterij

130W dubbel opladen

Dankzij een uitgelekte benchmark en de vermelding op de Chinese website van Lenovo weten we dat de Legion Phone 2 wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 5G . Dat betekent de nieuwste prestaties en razendsnelle connectiviteit.

De uitgelekte benchmark onthulde ook 16 GB RAM, hoewel we, zoals we in de intro zeiden, verwachten dat Lenovo deze telefoon op een aantal RAM-niveaus aanbiedt.

Voorheen was er alles van 8GB RAM en hoger, gebruikmakend van RAM en opslag om een reeks verschillende prijzen te bieden.

De 5500 mAh-batterij wordt ook bevestigd door de website van Lenovo, maar we verwachten dat deze zal worden opgesplitst in twee cellen om echt snel opladen te ondersteunen. Een gerucht suggereerde dat 130W bedraad opladen zou worden aangeboden via de twee USB-C-poorten op de telefoon.

We verwachten dat de krachtige oplader hiervoor wordt geleverd.

44 MP pop-upcamera

64 MP hoofdcamera?

16 MP ultragroothoekcamera?

Het is bevestigd dat er een camera aan de voorzijde van 44 megapixels komt, die zich in de pop-upeenheid aan de zijkant bevindt.

Het is een heel hoge resolutie en we verwachten dat het streaming en invoeging in videos ondersteunt om je opname spannender te maken.

Er is niets gezegd over de cameras aan de achterkant van de telefoon, maar we verwachten geen grote verandering ten opzichte van de opstelling die eerder werd gezien, een 64 megapixel hoofdcamera en 16 megapixel ultrabreed camera.

8 virtuele knoppen

De Legion Phone Duel 2 wordt gemaakt door de gamefuncties die het biedt. De vorige versie van de telefoon had een hele reeks dingen om de ervaring een boost te geven.

We hebben niet veel gehoord over wat je op het nieuwe apparaat krijgt, maar de toevoeging van de koelventilator aan de achterkant suggereert een compleet nieuw koelsysteem voor starters en er zijn verwijzingen naar dit op de Chinese website.

Daarnaast verwachten we een geweldig opnamesysteem waarmee je je games kunt livestreamen of kunt vastleggen met de camera aan de voorkant die je zelf in de hoek plaatst, zoals je eerder kon.

We verwachten ook een in hoge mate aanpasbare spelmodus om u de controle over uw gaming te geven. Maar dit moet allemaal worden bevestigd.

Er is tot nu toe een chronologie van de lekken voor de Legion Phone Duel 2.

Fotos van het nieuwe Legion Phone Duel verschijnen en laten het ontwerp van het nieuwe apparaat zien.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 6 April 2021

De lanceringsdatum voor de Legion Phone 2 is bevestigd op 8 april .

De Chinese certificeringsinstantie vermeldt Legion Phone 2 Pro met 130 W opladen.

Een benchmarkresultaat heeft enkele belangrijke details voor de Legion Phone 2 onthuld.

Geschreven door Chris Hall.