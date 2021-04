Legion Phone 2-evenement: hoe u de lancering online kunt bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo bereidt zich voor op de lancering van zijn volgende gametelefoon, de Legion Phone Duel 2, die in sommige regios waarschijnlijk Legion Phone Pro 2 zal heten.

Verwacht wordt dat de nieuwe telefoon het ontwerp zal opschudden en veel gamekracht zal bieden tegen betaalbare prijzen.

Lenovo heeft bevestigd dat de onthulling van de nieuwe telefoon zal plaatsvinden op 8 april 2021 om 12.30 uur BST. Hier zijn de internationale tijden ter referentie:

San Francisco - 04:30 PDT

New York - 07:30 EDT

Londen - 12:30 BST

Centraal-Europa - 13:30 CEST

New Delhi - 17:00 IST

Tokio - 20:30 JST

Sydney - 21:30 AEST

Lenovo heeft bevestigd dat het evenement livestream zal worden op YouTube. Je kunt het bekijken op de ingesloten video hierboven.

Dankzij een aantal lekken hebben we een goed idee van wat we kunnen verwachten van de Legion Phone 2. De gebeurtenisvideo bevestigt de naamgeving van Legion Phone Duel 2, hoewel er verschillende versies en verschillende namen kunnen zijn - we vermoeden dat er een Legion zal zijn Phone 2 en een Legion Phone Pro 2, hoewel voorheen verschillende namen en versies verschenen in verschillende regios.

Het VK kreeg eerder het Legion Phone 2 Duel en we zouden hetzelfde opnieuw verwachten. In de VS zal het waarschijnlijk de Legion Phone Pro 2-naam hebben. Er zou een Legion Phone 2 op instapniveau kunnen zijn, maar dat is mogelijk beperkt tot alleen China.

Dankzij een benchmarking-lek hebben we Qualcomm Snapdragon 888 en 16 GB RAM gezien die dit apparaat van stroom voorzien, terwijl beelden uit de echte wereld een kleine koelventilator aan de achterkant van de telefoon laten zien, evenals het ontwerp, dat een centraal gedeelte creëert op de achterkant voor het Legion-logo, de ventilator en de cameras.

Aan de voorkant van de telefoon verwachten we nog steeds een 6,65-inch 144Hz-scherm met stereoluidsprekers en een pop-upcamera aan de zijkant van de telefoon.

Er is gesuggereerd dat 130 W opladen wordt meegeleverd om die duelcelbatterij van stroom te voorzien.

Geschreven door Chris Hall.