Legion Phone 2 verschijnt op echte fotos met een achterste koelventilator

(Pocket-lint) - Lenovo heeft al bevestigd dat de lancering van de Legion Phone 2 snel nadert - waarschijnlijk de Legion Phone Pro 2 in sommige regios en Legion Phone Duel 2 in andere - maar dankzij gelekte hands-on afbeeldingen hebben we nu een goed kijken naar de telefoon.

Als gametelefoon is het geen verrassing om een uitbundig ontwerp te vinden, voortbouwend op wat we eerder zagen. Er is een gedeelte in het midden van de achterkant van de telefoon waar Lenovo het RGB Legion-logo op zet, maar er is ook een kleine ventilator.

Een van de trends in gaming-telefoons is om de kernhardware in het midden van de telefoon te hebben, waardoor de batterij in twee cellen aan weerszijden wordt gesplitst.

Het idee is om de SoC beter te kunnen koelen, met de mogelijkheid van accessoires zoals opklikbare ventilatoren. Hier lijkt het er echter op dat Lenovo voor een directe koeling gaat.

Op dit verhoogde platform kunnen we weer de gecentraliseerde cameras zien, terwijl aan de voorkant van de telefoon te zien is dat Lenovo weer voor een pop-up selfiecamera aan de zijkant van de telefoon gaat.

Van voren lijkt het veel op het vorige model, de Legion Phone Duel , met een voorhoofd en kin die zijn ontworpen om je een plek te geven om de telefoon vast te pakken tijdens het gamen in landschap, en om de stereoluidsprekers te ondersteunen.

De Legion Phone 2 wordt naar verwachting op 8 april in China gelanceerd, er is sprake van opladen met 130 W, met stroom van de Snapdragon 888 met 16 GB RAM.

Er wordt verwacht dat er een 6,65-inch 144Hz AMOLED-scherm aan de voorkant zal zijn. We verwachten dat een aantal verschillende versies van de telefoon een aantal verschillende prijscategorieën zullen ondersteunen.

Geschreven door Chris Hall.