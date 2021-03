Lenovo Legion Phone 2 Pro wordt op 8 april gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is onlangs een vlaag van lanceringen van gaming-telefoons geweest, waarbij de ROG Phone 5 en Black Shark 4 beide officieel zijn geworden, maar nu gaat Lenovo een eigen update toevoegen.

Er is al eerder melding gemaakt van de legion-gametelefoon van de volgende generatie, dus we wisten dat hij eraan kwam, maar dankzij een plagerij op Weibo hebben we nu een datum voor een lancering in China: 8 april.

We verwachten dat Lenovo eerst in China wordt gelanceerd, voordat officiële aankondigingen worden gedaan over de beschikbaarheid in andere gebieden.

We hebben eerder benchmarkresultaten gezien voor de Lenovo-telefoon, wat duidt op een Qualcomm Snapdragon 888 met 16 GB RAM - evenals 130 W opladen, zodat deze in een oogwenk volledig is opgeladen.

We zouden een 6,65-inch AMOLED-scherm verwachten met een verversingssnelheid van 144 Hz en vrijwel dezelfde benadering als het vorige model, dat we in onze recensie een geweldig apparaat vonden om te gamen, hoewel er op sommige andere gebieden nog ruimte is voor verbetering, zoals de camera en de algemene gebruikersinterface.

De markt voor gaming-specifieke smartphones lijkt te groeien. Hoewel veel bedrijven zoals OnePlus en Samsung geweldige claims zullen maken over de spelprestaties van hun apparaten, heeft de extra functionaliteit die deze gaming-telefoons aan gebruikers bieden, enige waarde.

Bovendien kosten ze vaak minder, wat misschien als een verrassing komt, aangezien de meeste kernhardware overeenkomt met die toonaangevende vlaggenschepen van grote namen.

Er valt natuurlijk iets te zeggen over het ontwerpen van een telefoon voor gamers. De locatie van de luidsprekers, de softwareondersteuning om ervoor te zorgen dat gaming prioriteit krijgt, en zaken als aan de zijkant gemonteerde USB C-aansluitingen, verbeteren allemaal de ervaring voor degenen die elke dag veel tijd besteden aan het spelen van mobiele games.

Geschreven door Chris Hall.