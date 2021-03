Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De originele Lenovo Legion-gametelefoon - op de Europese markt het Legion Duel genoemd - lijkt vrij snel na de lancering van het origineel een vervolg te krijgen.

En de zogenaamde Legion Phone Pro 2 kan supersnel opladen tot 130 W ondersteunen. Dat is best krankzinnig. Het originele model ondersteunde snelladen van 90 W omdat het, in tegenstelling tot elke andere telefoon van toen of nu, dubbele USB-C-oplaadpoorten heeft.

Daarom zou het snelladen van 65 W van het vervolgapparaat als resultaat kunnen worden verdubbeld tot 130 W - het draait allemaal om dubbele batterijen en dubbele kabels. Met dit soort snelheid wordt de telefoon waarschijnlijk in ongeveer 20 minuten van nul naar volledig opgeladen.

Dat gezegd hebbende, er gaan ook geruchten dat 200W opladen mogelijk is. Als dat zou worden gerealiseerd, zou de oplaadtijd bij benadering in de buurt van 12 minuten liggen.

Elders wordt gezegd dat de Lenovo Legion 2 Pro wordt geleverd met een koelsysteem met dubbele turbo, Qualcomm Snapdragon 888-processor, 16 GB RAM en waarschijnlijk in de voetsporen van het origineel zal treden met een 6,65-inch AMOLED-scherm - maar misschien met een gelijkmatige snellere verversingssnelheid deze keer? - en aan de zijkant gemonteerde camera aan de voorzijde.

De gametelefoon zal zeker op maat worden gemaakt voor de Chinese markt, zoals het origineel, dus verwacht dat deze daar in eerste instantie wordt onthuld. Maar we hopen echt dat het snel over de hele wereld wordt verspreid, want voor ons geld lijkt Lenovo de meest interessante gametelefoon van de partij te worden - zelfs een stap verder dan Black Shark of Asus ROG .

