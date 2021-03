Lenovos volgende Legion Phone komt naar voren in benchmarkresultaten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo lanceerde de Legion Phone in 2020 en we weten dat er een update in de maak is - maar nu hebben we ook wat meer details, dankzij een Geekbench-resultaat.

De Legion Phone is de speciale gaming-telefoon van Lenovo en dat was de eerste keer een redelijk goed apparaat. We merkten in onze Legion Phone Duel-recensie op dat het worstelde met software met fouten en dat het een beetje warm werd onder de vingers, maar het was een goede telefoon om te gamen.

Er zijn niet al te veel details om uit de Geekbench-lijst te halen. Er is een modelnummer L70081, maar nog belangrijker, de vermelding van Snapdragon 888 en 16 GB RAM.

Dat is helemaal te verwachten van een nieuwe vlaggenschiptelefoon met een focus op gaming en een logische stap voorwaarts voor de Legion Phone.

Het vermeldt ook Android 11, wat zeer welkom is, maar verder valt er weinig te ontdekken.

We weten niet precies hoe Lenovo het volgende apparaat zal noemen, nadat we de Legion Phone Pro en Legion Phone Duel in de vorige editie hebben gebruikt. Het kan een 2 Pro of een 2 Duel zijn - of alleen de Legion Phone 2.

Maar we weten wel dat deze telefoon in de maak is, want hij is gepest op Weibo. Er werd niet veel gezegd, behalve het logo op een ijsblokje, dat suggereert dat koeling het doel gaat worden.

Lenovo herschikte de interne onderdelen van de Legion Phone, splitste de batterij op en plaatste het SoC - systeem op de chip - in het midden van de telefoon. Dit is gedaan om een aantal redenen. Ten eerste betekende het splitsen van de batterij dat deze 90 W opladen kon bieden, terwijl het ook betekende dat de hardware die de meeste warmte produceert, direct onder clip-on koelaccessoires past.

Interessant is dat precies dezelfde aanpak zojuist is gevolgd door de nieuwe ROG Phone 5 .

We kunnen zien waarom Lenovo zich zou willen concentreren op koeling om dit aan te pakken - dus het lijkt erop dat het reageert op feedback op het vorige apparaat.

Het is niet te zeggen wanneer het zou kunnen worden gelanceerd, maar aangezien Asus zojuist de nieuwe ROG Phone heeft gelanceerd, verwachten we dat Lenovo binnenkort zal volgen.

Geschreven door Chris Hall.