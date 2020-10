Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo heeft aangekondigd dat zijn krachtige gaming-telefoon, de Legion Phone Duel , binnenkort in Europa (inclusief het VK) wordt gelanceerd. De telefoon zal verkrijgbaar zijn in twee kleuren en twee geheugen- / opslagvarianten.

Het apparaat zal beschikbaar zijn in beide eerder aangekondigde kleuren (Vengeance Red en Blazing Blue) en wordt geleverd met 12 GB RAM en 256 GB opslag of 16 GB RAM en 512 GB opslag.

Het is niet zomaar een RAM en opslag, het is LPDDR5 RAM en UFS 3.1 flash-opslag, waardoor het de snelste geheugenhardware is die momenteel op de markt is voor smartphones.

Die twee opslagvarianten kosten respectievelijk £ 799 (of € 899) en £ 899 (of € 999) wanneer het binnenkort in Europa wordt gelanceerd.

Veel van de details van de telefoon zijn al bekend en onthuld in juli 2020, en de specificaties zijn - eerlijk gezegd - om van te watertanden.

Binnenin bevindt zich de Snapdragon 865+ -processor, maar deze is uitgerust met een zeer efficiënte koeling om ervoor te zorgen dat deze gedurende langere tijd aan zijn maximale prestaties kan voldoen, zodat uw meest veeleisende mobiele games soepel blijven werken.

Deze wordt op de interne printplaat gemonteerd, die centraal in de telefoon is geplaatst, zodat je handen niet warm worden als je hem in landscape-modus vasthoudt.

Alles aan deze telefoon, van binnen en van buiten, is ontworpen om voornamelijk in deze modus te worden gebruikt. De batterij is bijvoorbeeld eigenlijk twee batterijen; een 2500 mAh-batterij aan weerszijden van de printplaat in het midden.

De pop-up selfiecamera is in de zijkant van de telefoon ingebouwd en er is ook een USB-C-poort aan de zijkant, zodat gebruikers hun telefoon comfortabel kunnen opladen en ermee kunnen spelen.

Zelfs de software-interface is geoptimaliseerd voor landschapsgebruik in vrijwel alle gebieden van de gebruikersinterface. Bovendien is er de aanpasbare RGB-verlichting op de achterkant en drukgevoelige schouderknoppen aan de rechterkant.

Er is - natuurlijk - nog veel meer aan deze telefoon die u kunt lezen in onze speciale functie . Je kunt de telefoon vanaf 25 oktober in het VK en Ierland kopen.

Geschreven door Cam Bunton.