(Pocket-lint) - Gaming-telefoons blijven in opkomst. Na veel plagen heeft Lenovo eindelijk zijn eerste kijk op deze ruimte onthuld. Zijn naam? Het Lenovo Legion Phone Duel.

Hier is alles wat u moet weten over het topklasse gaming-apparaat van Lenovo - dat toevallig de Lenovo Legion Pro wordt genoemd voor de Chinese markt (naar onze mening een veel betere naam).

"Y" Legion-logo op de achterkant en pop-upcamera - met programmeerbare RGB-lichteffecten

Extra controlleraccessoires, apart verkrijgbaar

Kleuren: Vengeance Red / Blazing Blue

Afmetingen: 169,2 x 78,5 x 10 mm

Vingerafdrukscanner op het scherm

Gewicht: 236 gram

Op de achterkant staat het in grote, vetgedrukte letters: "Stijlvol van buiten. Savage van binnen." Hoe zit het met dat voor een intentieverklaring?

Het is echter niet ver mis: de Legion Phone Duel brengt het kenmerkende Legion "Y" -logo naar de achterkant, dat oplicht, omgeven door een groot X-vormig patroon en alle regenboogkleuren die je zou verwachten van een extravagante gaming-telefoon.

Het is ook geen kleine telefoon, op het dikste punt meer dan 10 mm en een gewicht van 236 gram.

Voor ons is een van de meest interessante dingen aan dit apparaat de volledige visualisatie van accessoires. Dat maakt het tenslotte een gaming-telefoon voor allerlei titels.

Lenovo heeft het echter over de geïntegreerde knoppen, want er zijn "virtuele joystick en dubbele ultrasone triggerknoppen" en de telefoon beschikt over "dubbele haptische engines [om] levensechte feedback te geven" tijdens het spelen.

Er is een echte nadruk op het gebruik ervan in landschap, of "horizontale modus" zoals Lenovo het noemt. Dat is de reden waarom er een pop-up selfie-camera aan de zijkant is, in plaats van bovenaan. Dat is een primeur!

6,65-inch AMOLED-paneel

2340 x 1080 resolutie

144Hz verversingssnelheid

240 ms respons

Als het gaat om gaming-telefoons, is een snelle verversingssnelheid de koning. En de Legion-telefoon heeft die hele belangrijke vernieuwingsfrequentie van 144 Hz, die overeenkomt met die van de Red Magic 5G . Dat gaat verder dan de huidige reeks 90-120Hz-panelen die op de markt komen, passend bij de eveneens aanstaande Asus ROG Phone 3 . Het is wat gamers verwachten.

Het is ook een groot paneel, met een diagonaal van 6,65 inch, met een resolutie van 2340 x 1080 - wat, hoewel hoog, niet de resolutie van 1440 x 3120 is waar oorspronkelijk geruchten over gingen. Waarschijnlijk voor het beste, om de levensduur van de batterij niet te vernietigen.

Aan de zijkant geplaatste pop-up selfie-camera

Dubbele cameras achteraan: 64 MP en 16 MP

Vier noise-cancelling microfoons

In plaats van overboord te gaan met vier of vijf achtercameras, blijft de Legion-gametelefoon achter op twee: een 64-megapixel hoofdunit (die vier pixels in één gebruikt voor een standaarduitvoer van 16 MP), naast een tweede groothoekunit van 16 MP.

Maar wat er echt aan de hand is, is die pop-up selfie-camera die aan de zijkant van de telefoon is geplaatst. Het is echter volkomen logisch voor waar deze telefoon over gaat: gamen, in landschapsmodus, dus je kunt een live feed van jezelf hebben die geschikt zou zijn voor bepaalde games en streaming. Het is nogal slim - ook al is het niet praktisch voor alle scenarios.

Voeg vier ruisonderdrukkende microfoons toe en de Legion Phone Duel is goed uitgerust om de stem van de speler op te vangen in plaats van de omgeving.

Dubbele 2500 mAh-batterijen - totaal 5.000 mAh, snelladen van 90 W via dubbele USB-C

Qualcomm Snapdragon 865 Plus, tot 16 GB RAM

Koperen buizen voor warmteafvoer

Dubbel vloeistofkoelsysteem

512 GB UFS 3.1-opslag

Sub-6 GHz 5G

6dB luidsprekers

De Legion Pro is de eerste telefoon die wordt gelanceerd met het Qualcomm Snapdragon 865 Plus- platform. Dat is de krachtigste chipset van 2020, opnieuw een grote intentieverklaring over hoe krachtig deze telefoon is. Koppel dat standaard met 16 GB RAM (in het persbericht staat dat de 12 GB de optionele versie is!) En je hebt een beest van een telefoon.

Tijdens het gamen zou je veel van de processor kunnen vragen, wat veel warmte kan veroorzaken. Daarom wordt gezegd dat de Legion-gametelefoon is ontworpen met het oog op koeling. Het maakt gebruik van een dubbel vloeistofkoelsysteem, koperen buizen voor warmteafvoer, en verdeelt de batterijen en plaatst ze weg van het logic board om de levensduur te verlengen en de temperatuur laag te houden.

De batterij wordt opgesplitst in twee 2500 mAh-cellen, waardoor de Legion Phone Duel zon hoge snellaadsnelheid kan halen. Het 90W-systeem is een van de snelst lopende - Lenovo zegt dat het in slechts 10 minuten van leeg naar 50 procent kan worden opgeladen - met behulp van twee USB-C-aansluitingen om het apparaat op te laden. Dat kan zelfs krachtig genoeg zijn om de telefoon tijdens gamesessies te laten opladen.

Als onderdeel van het SD865 + -platform betekent dat 5G ook de norm is - hier beschikbaar in sub-6G-vorm en volgens Lenovo "tot 2,52 Gb / s" levert.

Er is ook een akoestische kamer - een van de voordelen van zon dik apparaat, zo dachten we - waarvan de luidsprekers profiteren, omdat ze tot 6 dB uitvoer kunnen leveren, waardoor dit misschien wel de luidste telefoon ooit is gemaakt (niet alleen visueel, maar hoorbaar ook).

25 oktober lanceringsdatum in VK / Ierland

£ 799 of € 899 voor 12 GB / 256 GB

£ 899 of € 999 voor 16 GB / 512 GB

Dus wanneer kun je je wanten op een van deze hardcore gaming-telefoons krijgen? Voor het VK en Europa is de telefoon vanaf 25 oktober 2020 te koop en de prijzen beginnen bij £ 799, of € 899. Dat is aanzienlijk lager dan de prijs die we verwachtten na de Chinese marktintroductie.

Een Chinese winkelier onthulde enkele dagen voor de lancering de verwachte vraagprijs van ¥ 9999 - dat is £ 1135 / € 1250 / $ 1430 in vergelijkbare termen.

Lenovo heeft de prijsdetails en het lanceringsschema voor Europa, inclusief het VK, bekendgemaakt.

Officiële Lenovo Legion Duel-gametelefoon: camera aan de zijkant, dubbele USB C

Deze YouTube-video laat de pop-upcamera van de Legion-telefoon zien.

Jingdong bevestigt de prijs van ¥ 9999, snelladen van 90 W, 144 Hz-scherm, SD865 Plus en meer .

Lenovo heeft bevestigd dat de Legion-telefoon op 22 juli in China wordt aangekondigd.

Qualcomm heeft nieuwe hardware aangekondigd - de Snapdragon 865 Plus - die meer kracht biedt voor meer smartphone-ervaringen. Aangenomen wordt dat dit in de Lenovo Legion-telefoon zit.

Uitgelekte promotieafbeeldingen voor de Legion-gametelefoon onthullen een bizar ontwerp en enkele andere details.

Door de telefoon en al zijn accessoires te laten zien, maakte de eerste afbeelding de Legion-gametelefoon een concreter vooruitzicht.

Qualcomm heeft een hele reeks telefoons bevestigd die worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865, waaronder het laten vallen van de nieuwe Lenovo Legion-gametelefoon.

