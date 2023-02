De Leitz Phone 2 is een goed uitziende telefoon met een indrukwekkend klinkende camera, maar u moet hem niet kopen. Koop in plaats daarvan de Sharp Aquos R7.

Laten we beginnen met de goede dingen. De Leitz Phone 2 is een telefoon gebouwd door Sharp voor cameramaker Leica. Hij wordt geleverd met een Snapdragon 8 Gen 1-chip en heeft een 6,6-inch OLED-scherm, een mooie grote 5.000mAh-batterij en een enorme achtercamera die volgens Leica de "grootste sensor ooit in een smartphone" is. Het komt ook met een stofkap voor die lens. Leica wijst er graag op dat foto's gemaakt met zijn camera's - en telefoons - een bepaalde manier van kijken hebben waardoor ze "onmiskenbaar" zijn. Dus dat is dat.

Oh, en het ziet er geweldig uit. Maar hij is duur en kost 225.360 yen (ongeveer 1.588 dollar). Of dat wordt hij als hij op 18 november exclusief via SoftBank in de verkoop gaat. Dus de kans is groot dat je hem toch niet kunt kopen.

Het echte probleem is de olifant in de kamer - de Sharp Aquos R7 waarop de Leitz Phone 2 is gebaseerd. En het is beschikbaar voor ongeveer 200 dollar minder, ook.

U krijgt niet de Leica branding, natuurlijk. Noch krijgt u de Leica-specifieke widgets die foto's tonen genomen door Leica eigenaren en wanneer Golden Hour zal zijn. Maar als dat allemaal niet belangrijk voor u is, is de Sharp waarschijnlijk de betere koop.

Hoewel, als u zover hebt gelezen over de details van een Leica telefoon, bent u waarschijnlijk al op zoek naar een manier om er zelf een te bestellen.

Het ziet er goed uit.