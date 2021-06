Leica heeft zojuist zijn eigen telefoon aangekondigd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Leica is een van de meest legendarische namen in de fotografie en het rode stip-logo is net zo herkenbaar als symbolen in dat veld, synoniem voor zowel kwaliteit als prijs. Het staat de laatste jaren ook steeds meer open voor samenwerkingen met smartphonemakers.

Dat heeft zijn technologie de laatste tijd vooral in de topmodellen van Huawei zien verschijnen, wat zijn fotografie-karbonades wat prestige verleent. De zaken hebben nu echter een interessante wending genomen in de vorm van een nieuw aangekondigd, exclusief Japans toestel.

De Leica Leitz 1 is een telefoon die zichzelf presenteert als 100% Leica, de branding vooraan en in het midden in plaats van zich ergens op de achtergrond te verstoppen. Het is niet verwonderlijk dat dit een fantastisch ogende camera-opstelling betekent, met een 20 MP 1-inch sensor naast een af/1.9 ultragroothoeklens voor die bredere opnamen.

De eerste daarvan is de grootste sensor die een telefoon nu kan krijgen, dus de resultaten zullen waarschijnlijk indrukwekkend zijn. Buiten de camera worden de dingen echter een beetje interessant. Het ontwerp en de specificaties van deze telefoon zijn letterlijk identiek aan de iets oudere Sharp Aquos R6, en de cameramodule heeft misschien een nieuw ontwerp gekregen, maar bevat ook dezelfde componenten.

Net als de Aquos R6 krijg je een mooi 120 Hz OLED-scherm, hoewel het geen pakkende Leica-lensdop heeft, iets dat je opnieuw zal markeren in de wereld van telefoonfotografie. Dus deze gaat misschien meer over de branding dan over iets anders, maar als je een Leica-fan bent, is dat misschien meer dan genoeg voor jou.

Het prijskaartje dat eraan hangt, van 187.920 yen (£ 1.250 of $ 1700) is ook een hele uitdaging, maar zoals we al zeiden, dat het enigszins overeenkomt met de koers voor Leica-hardware.

Geschreven door Max Freeman-Mills.