Huawei Mate 60 en P60 getipt voor een maart 2023 release

(Pocket-lint) - Huawei zou niet één, maar twee nieuwe telefoons kunnen aankondigen in maart van 2023, waarbij de Mate 60-serie en de P60-serie volgens de geruchten samen worden uitgebracht.

Dat zou een nieuwe aanpak zijn voor Huawei, dat normaal gesproken de twee line-ups maanden na elkaar uitbrengt. Er wordt echter gedacht dat het bedrijf zich klaarmaakt om ze tegelijkertijd aan te kondigen. Maar eerdere hoop dat de telefoons Huawei's eigen chips zouden kunnen gebruiken lijkt vervlogen, met geruchten die erop wijzen dat het bedrijf in plaats daarvan leent van Qualcomm.

Een leaker beweert dat de Mate 60-serie zal komen met Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 2 chip kloppen in het hart, met codenaam SM8525 wordt gebruikt. Men denkt ook dat het toestel een 4G-telefoon zal zijn, wat betekent dat er geen snelle cellulaire connectiviteit zal zijn.

Voor de P60-serie zou het nog erger kunnen zijn, met de Snapdragon 8 Gen 1 die naar verwachting hier zal worden gebruikt. Ook hier is 4G-only te verwachten, wat al dan niet een groot verschil kan maken in de aankoopkeuzes van mensen. Of 5G voor de meesten een grote verbetering is, is een punt van discussie, maar het lijdt geen twijfel dat het ontbreken van 5G elke nieuwe telefoon meteen gedateerd doet aanvoelen.

Als Huawei inderdaad van plan is om deze twee line-ups in maart aan te kondigen, moeten we zeker verwachten dat we er snel genoeg meer over horen - lekken zijn immers moeilijk te stoppen.

Geschreven door Oliver Haslam.