Huawei's Mate X3 zou een terugkeer naar vorm kunnen zijn en zou binnenkort kunnen lanceren

(Pocket-lint) - De volgende opvouwbare telefoon van Huawei zou een vlaggenschip kunnen zijn, met een intern scherm en meer - en het zou ook snel kunnen komen.

De meest recente opvouwbare telefoon van Huawei was de Mate Xs 2 met een scherm aan de buitenkant in plaats van de meer gebruikelijke interne configuratie. Dat zorgde voor een interessant uiterlijk, maar sommigen waren bezorgd of dat scherm beschadigd kon raken. De volgende vouwbare van Huawei wordt naar verwachting een terugkeer naar de Mate X2 blauwdruk, met een nieuw gerucht beweert dat het eerder zal komen dan je zou verwachten.

Weibo-account van Wangzai Knows Everything beweert dat het apparaat vergelijkbaar zal zijn met de Galaxy Z Fold 4, wat betekent dat het ook zal vouwen met het scherm aan de binnenkant - vermoedelijk met een kleinere aan de buitenkant, ook. Wat meer is, dezelfde leaker beweert dat de tablet is nu in de massa-productie-ready fase, wat betekent dat het prototype en alle klaar voor productie.

Er wordt dan ook gedacht dat het huidige prototype wordt overhandigd aan andere afdelingen binnen Huawei, wat suggereert dat een officiële aankondiging niet al te ver weg is.

Wat de binnenkant betreft, wordt gedacht dat een 4G-only versie van Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 2 zal worden gebruikt. Hoewel dat zou kunnen verliezen op 5G-connectiviteit, verwachten we nog steeds dat het lekker snel zal zijn.

Toch, als de Hauwei Mate X3 binnenkort gaat lanceren, weten we nog steeds niet precies hoe snel dat zou kunnen zijn. Het is tijd om die oren naar de grond en vingers gekruist te houden als je een fan bent van opvouwbare telefoons.

Geschreven door Oliver Haslam.