Huawei plaagt iPhone 14-achtige satellietcommunicatie voor zijn Mate Xs 2

(Pocket-lint) - Huawei heeft teased wat lijkt op satelliet communicatie mogelijkheden voor de Mate Xs 2, met een officiële aankondiging die deze week komt.

De teaser kwam via de Huawei Weibo pagina en YouTube kanaal, met een video die laat zien hoe iemand in staat zal zijn om zijn Mate Xs 2 te gebruiken om te communiceren met iemand, zelfs als ze in de middle of nowhere zijn. Het is een functie die Apple in september bij de onthulling van de iPhone 14 aankondigde, maar die nu nieuwe concurrentie krijgt.

De essentie lijkt echter hetzelfde te zijn. Mensen zullen korte berichten via de satelliet kunnen versturen wanneer ze zich niet langer binnen het bereik van mobiele torens of Wi-Fi bevinden. Het is een functie die speciaal is ontworpen voor noodsituaties, waarbij mensen ingebouwde software moeten gebruiken om zicht te krijgen op een satelliet voordat ze hun bericht versturen. Anders werkt het gewoon niet.

Huawei zegt dat het Beidou-satellieten zal gebruiken voor zijn nieuwe functie, terwijl Apple's iPhones verbinding maken met Globalstar-satellieten.

We kunnen meer informatie over de nieuwe functie verwachten op 5 november, wanneer Huawei een speciale ontwikkelaarsconferentie houdt in China. De Mate Xs 2 zou natuurlijk 's werelds eerste opvouwbare telefoon zijn met ondersteuning voor satellietcommunicatie voor noodgevallen, hoewel we niet zeker weten hoe comfortabel we een buigzame telefoon zouden gebruiken op de top van een berg in de wind en sneeuw.

Geschreven door Oliver Haslam.