De Huawei P50 Pocket S is officieel en komt er binnenkort aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Huawei heeft bevestigd dat er een nieuwe versie van zijn Huawei P50 Pocket naar China komt, en die wordt inderdaad zeer binnenkort aangekondigd.

Als opvolger van de originele P50 Pocket hadden we al gehoord dat Huawei aan iets nieuws werkte, maar we wisten er nog niet zoveel over. In werkelijkheid weten we er nu nog niet zoveel over - maar we weten wel hoe het toestel gaat heten en wanneer het officieel wordt onthuld.

We weten ook wat kleuren.

Te beginnen met de naam - Huawei noemt dit ding de P50 Pocket S en dat klinkt goed. We weten ook dat Huawei van plan is het aan te kondigen op 2 november 2022 in zijn thuismarkt China. Wat die kleuren betreft, klinkt het alsof we kunnen uitkijken naar maar liefst zes kleuren om uit te kiezen: zwart, blauw, roze, wit, groen en geel. Dat is veel, en het is eerlijk om te zeggen dat de meeste mensen wel een kleur kunnen vinden die bij hun smaak past.

Zoals gezegd, is er niet veel bekend over dit ding, maar volgens de geruchten komt het met een 120Hz OLED opvouwbaar scherm aan de binnenkant en helemaal geen secundair scherm. We verwachten ook dat dit een betaalbare foldable is, gezien de Qualcomm Snapdragon SD778G-chip die dit ding volgens de geruchten zal aandrijven. Daarom is de startprijs van 4.999 Yuan (ongeveer 689 dollar) misschien niet al te ver gezocht.

Geschreven door Oliver Haslam.