Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na de telefoon al in China te hebben gelanceerd, heeft Huawei nu aangekondigd dat zijn nieuwste ultra premium vlaggenschip - de Mate 50 Pro - naar Europa en andere wereldwijde markten komt.

Het grote verschil met de in China gelanceerde versie is dat de wereldwijde versie - ten eerste - de satellietverbinding niet ondersteunt en - ten tweede - EMUI 13 draait op basis van open source Android, niet HarmonyOS.

Wat het ontwerp betreft, is er een prominente, ronde camera-unit op de achterkant, en het is geladen met een aantal top tier mogelijkheden, die fotografen zou kunnen verleiden.

De hoofdcamera is wat Huawei noemt een 'Ultra Aperture Camera' met een 50-megapixel RYYB sensor, optische beeldstabilisatie en de mogelijkheid om handmatig het diafragma te wijzigen tussen f/1.4 - f/4.0, om de lichtopname en scherptediepte te regelen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Deze wordt aangevuld met een 13-megapixel ultrawide camera die ook als macrocamera werkt, en dan is er nog een telezoomcamera met 3,5x optische zoom en tot 100x digitale/hybride zoom.

Er zijn ook tal van extra sensoren, zoals de multispectrumsensor voor het zien van extra lichtfrequenties die het menselijk oog niet ziet, een nabijheidslichtsensor en een laserautofocussensor om sneller en nauwkeuriger te kunnen scherpstellen.

Huawei zegt dat dit ook zijn meest duurzame smartphone tot nu toe is, dankzij een materiaal dat het 'Kunlun Glass' noemt, waardoor de telefoon beter bestand is tegen vallen dan voorgaande modellen. Bovendien krijg je IP68 water- en stofbestendigheid.

De modellen met glazen achterkant zijn waterdicht tot twee meter, terwijl de veganistische lederen versie nog beter bestand is tegen water en kan overleven tot 6 meter.

Andere specificaties zijn een 4700mAh batterij met ondersteuning voor Huawei's 66W SuperCharge snellaadtechnologie en 50W draadloos opladen. Hij wordt aangedreven door het nieuwste Snapdragon 8+ Gen 1 platform, wat zorgt voor supersnelle prestaties, met 8GB RAM en 256GB opslag of 8GB RAM en 512GB opslag.

De displayspecificaties zijn eveneens indrukwekkend. Hij beschikt over een 6,74-inch OLED met een vernieuwingsfrequentie tot 120Hz, ondersteuning voor meer dan een miljard kleuren en een resolutie van 2616 bij 1212 pixels.

Dit scherm is voorzien van een inkeping aan de bovenkant - een zeldzaamheid in 2022 - en met een goede reden: het bevat een 3D-dieptedetectie gezichtsontgrendeling systeem, vergelijkbaar met de iPhone's FaceID-functie.

Zoals altijd met recente Huawei telefoons, de toestellen schip zonder ondersteuning voor 5G en beschikken niet over Google Play Services. Met de AppGallery en Petal Search kun je echter wel op andere manieren aan je meest gebruikte apps komen, als je bereid bent om om de minder intuïtieve manier heen te werken.

Met een prijs van €1299 voor de glaszwarte en zilveren modellen, en €1399 voor de veganistische lederen optie, is het veel geld om neer te leggen voor de telefoon met deze beperkingen. Maar Huawei hoopt dat zijn indrukwekkende lijst met vlaggenschipspecificaties kopers zal verleiden.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Cam Bunton.