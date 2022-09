Huawei Mate 50 ondersteunt satelliet messaging, het begin van een nieuw tijdperk voor smartphones

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De lancering van de Huawei Mate 50 is misschien niet zo bekend bij de doorsnee smartphone-klant buiten China. Sinds het bedrijf het slachtoffer is geworden van Amerikaanse sancties en geen gebruik kan maken van Google's Android, is de belangstelling voor de telefoons buiten het thuisland afgenomen.

Maar er is een opmerkelijk detail bij de lancering van deze telefoon: hij ondersteunt berichten per satelliet. Er gaan geruchten dat Apple een soort satellietverbinding zou aanbieden op de iPhone 14, maar het lijkt erop dat Huawei Apple voor wilde zijn.

De Huawei Mate 50-familie heeft altijd in het teken gestaan van innovatie, Huawei's tweede vlaggenschiptelefoon van het jaar na de Huawei P-toestellen - en 2022 is niet anders.

De krantenkoppen zouden kunnen vallen over het feit dat de Mate 50 Pro een camera met variabel diafragma biedt - en niet een software-oplossing zoals de meeste telefoons bieden, maar met behulp van een fysieke sluiter met bladen.

Het biedt ook waterdichtheid volgens een IP68-norm, wordt beschermd door Kunlun Glass op het 6,74-inch OLED-scherm - en er is een scala aan kleuren, waaronder een verleidelijk oranje leer.

Wat interessanter is, is dat Huawei de Snapdragon 8+ Gen 1 in deze telefoons gebruikt, in plaats van zijn eigen Kirin-hardware. Er wordt geen melding gemaakt van de antennespecificaties (die vermoedelijk geschikt moeten zijn voor satellietcommunicatie), maar dit suggereert dat Qualcomm's hardware deze technologie zal ondersteunen. Een ding om op te merken is dat het alleen om 4G gaat - er wordt geen 5G aangeboden.

Duikend in de details van de satelliet messaging, Huawei zegt dat dit werkt op China's Beidou-netwerk en het lijkt erop dat dit alleen beschikbaar is op de Chinese versie van de telefoon - wat logisch is gezien het feit dat het verbinding maakt met een Chinees satellietnetwerk met dekking voornamelijk in de regio van China.

Momenteel biedt dit alleen messaging en - wacht even - de kleine lettertjes op Huawei's Chinese website suggereren dat het misschien alleen het verzenden van berichten ondersteunt, niet het ontvangen.

Toch, onthoud deze datum en onthoud deze telefoon - want dit lijkt de eerste consumenten smartphone te zijn die satelliet messaging aanbiedt, maar het zal zeker niet de laatste zijn.

Als je geïnteresseerd bent in de Huawei Mate 50 voor de EMUI 13 gebruikersinterface, de 50-megapixel Ultra Aperture camera (f/1.4-f/4.0), 13-megapixel ultrawide en 64-megapixel telefoto, dan zal het beschikbaar zijn in sommige regio's, maar er is nog geen woord over prijs of datum.

Geschreven door Chris Hall.