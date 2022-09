Huawei Nova 10 en 10 Pro gelanceerd in Europa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na eerder de nieuwste Nova 10-serie in China te hebben aangekondigd, heeft Huawei nu de Nova 10 en 10 Pro in Europa gelanceerd, waarmee het zijn fashion-forward "chique" telefoons naar de westerse markten brengt.

Met een focus op design, heeft Huawei de nieuwe Nova-modellen slank en opvallend gemaakt, waarbij de Nova 10 de slankste van de twee is met slechts 6,88 mm en een gewicht van minder dan 170 gram.

-

De twee telefoons hebben een vergelijkbaar ontwerp en vergelijkbare specificaties, met zowel Golden Black als Starry Silver afwerkingen beschikbaar op de twee modellen. De eerste is een glanzende, zachte matte afwerking, terwijl het zwarte model een meer glanzend design heeft.

Wat de functies betreft, valt vooral de camera aan de voorzijde op. Beide modellen hebben een 60-megapixel ultrawide selfiecamera die in het scherm is gestanst, maar de 'Pro'-versie heeft ook een tweede portretzoomlens, zodat je een breed scala aan brandpuntsafstanden uit het front facing systeem kunt halen.

De 60-megapixelcamera maakt gebruik van de zogenaamde 'quad phase detection autofocus', die er in wezen voor zorgt dat het beeld helder en scherp blijft terwijl je de camera beweegt.

Met het Pro-model kun je met het dubbele camerasysteem ook video's van beide camera's tegelijk opnemen, zodat je een video met zowel een groothoek- als een close-upopname tegelijk kunt opnemen en delen.

Het spel is hier duidelijk voor content creators - degenen die make-up tips of iets dergelijks delen op sociale media. Daarmee, en met een functie die snel kan schakelen tussen productfocus en persoonsfocus, is het toestel ook klaar voor productdemo's in video.

Wat de camera aan de achterzijde betreft, beschikken de twee telefoons over hetzelfde drievoudige camerasysteem, aangevoerd door de 50-megapixel RYYB-sensor van het vlaggenschip, die ook op de P50 Pro zit. Deze wordt vergezeld door een ultrabrede sensor (met macro) en een portret dieptesensor.

Beide hebben ook hetzelfde OLED-scherm met een resolutie van 2652 x 1200, met een vernieuwingsfrequentie tot 120hz, 10-bits kleurdiepte en 300hz touch sampling. Er is een klein verschil in grootte tussen de twee modellen, waarbij de Pro een diagonaal van 6,78 inch meet en de gewone Nova 10 een diagonaal van 6,67 inch.

De twee telefoons delen ook dezelfde Snapdragon 778 4G-processor.

Er is wel een verschil in batterijcapaciteit en oplaadspecificaties, waarbij het Pro-model een 4500mAh batterij heeft met 100W SuperCharge-ondersteuning. Dat levert een volledige vulling in ongeveer 20 minuten.

De gewone 10 - begrijpelijk vanwege zijn formaat - heeft een kleinere 4000mAh batterij die 66W SuperCharge heeft en in ongeveer 38 minuten volledig kan worden bijgevuld.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Zoals met elke Huawei-telefoon van de afgelopen drie jaar, draaien deze twee EMUI zonder Google's Play Services.

Geschreven door Cam Bunton.