Een nieuwe Huawei P50 Pocket is misschien onderweg

(Pocket-lint) - Het is nog niet zo lang geleden dat Huawei zijn stijlvolle opvouwbare clamshell telefoon, de P50 Pocket, lanceerde, maar de tijd wacht op niemand in de smartphone wereld.

Nu lijkt het erop dat Huawei bezig is met de voorbereiding van een follow-up toestel met een aantal geüpgrade componenten, dankzij een certificering resultaat gespot door Android Headlines.

TENAA certificering is een klassieke manier voor telefoons die uiteindelijk zullen uitkomen in China om uit te lekken, en dat is wat hier is gebeurd, met beelden van het apparaat waardoor het zo goed als zeker is dat het een P50 Pocket follow-up is.

De foto's zijn wel interessant - ze laten een heel ander ontwerp zien in vergelijking met de glanzende metallic afwerking van de vorige telefoon. Dit toestel lijkt veel meer op de Galaxy Flip 4 van Samsung, met een tweekleurige look.

De onderste helft lijkt ook van leer te zijn gemaakt, waardoor de telefoon op een paar niveaus vrij uniek in de hand zou aanvoelen, als dat zo is.

De enige echte specificatie die in de certificering wordt vermeld, is de grootte van de batterij van de telefoon, die een bescheiden upgrade naar 4.260mAh heeft gekregen, wat in ieder geval een welkome aanvulling lijkt te zijn.

We vonden de P50 Pocket goed toen we hem eerder dit jaar testten, hoewel het gebrek aan Google Play-diensten natuurlijk nog steeds een groot probleem is, en de prijs is vrij extreem - als Huawei iets aan dat laatste kan doen, zou het wel eens gelijkwaardiger kunnen gaan concurreren met Samsung op het front van de vouwtelefoon.

Geschreven door Max Freeman-Mills.