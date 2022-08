Huawei Mate 50 telefoons zullen een variabel diafragma hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Huawei heeft een voorsprong op potentiële lekken door de bevestiging van een belangrijke nieuwe functie van haar Mate 50 serie telefoons, voorafgaand aan de onthulling van het toestel op 6 september.

De telefoons zullen worden gelanceerd met variabele diafragma's op hun camera's, volgens een nieuwe druppel informatie van Huawei, vergezeld van een korte teaser video.

We zouden denken dat dit alleen van toepassing zal zijn op de hoofdcamera op elke telefoon, omdat het hebben van meerdere variabele lenzen enigszins onpraktisch en potentieel uitdagend zou zijn, maar het hebben van zelfs één is vrij spannend voor mobiele fotografen.

Volgens GMSArena wijst de geruchtenmolen op een variabel diafragma dat kan bewegen van f/1.4 en f/4, dus gebruikers zouden veel controle kunnen krijgen over hun scherptediepte, evenals de sluitertijd voor hun foto's.

Dat zou interessante foto's bij weinig licht kunnen opleveren, zonder dat ze een beroep hoeven te doen op nabewerking zoals de Nachtmodus-opties die nu standaard op high-end telefoons zitten.

De teaser video hierboven is ook merkbaar getiteld "Teaser # 1", zodat u kunt rekenen op ten minste nog een video wordt geüpload door Huawei vóór de volledige lancering. Deze druppelsgewijze telefoonlanceringen lijken de nieuwe norm te worden, buiten de geheimzinnige onthullingen van Apple.

Geschreven door Max Freeman-Mills.