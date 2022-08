Huawei Mate 50 serie wordt gelanceerd op 6 september

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Huawei gaat zijn volgende serie vlaggenschiptelefoons introduceren tijdens een lanceringsevenement in september; zo heeft het bedrijf aangekondigd op het Chinese social media-platform Weibo.

De Huawei Mate 50-serie - waartoe naar verwachting ook de Mate 50 Pro zal behoren - wordt onthuld tijdens een evenement op 6 september.

Huawei deelde een lanceringsposter waarop een grote metalen ring met textuur te zien is in een zonsondergang in de bergen. Dit zou, misschien, een teaser kunnen zijn voor het ontwerp van de camera-eenheid. Het komt zeker overeen met wat recente lekken hebben aangegeven.

De vorige Mate serie - de Mate 40 Pro in het bijzonder - had ook een iconische grote ring aan de achterkant waarin de camera's waren ondergebracht.

Hoewel het bedrijf blijft worstelen op de smartphonemarkt ondanks het feit dat het de toegang tot een aantal belangrijke smartphonepartners is kwijtgeraakt - met name Google - produceert het nog steeds toestellen met onbetwistbare hardwarekwaliteiten. We verwachten dat de telefoons zoals gebruikelijk over zeer sterke camera's en beeldschermen zullen beschikken.

Uitgelekte specificaties suggereren dat we een 50-megapixel primaire camera met dual aperture switching zullen zien, vergelijkbaar met wat Samsung in het verleden heeft geprobeerd. De camera zou worden vergezeld door een telefotozoom en een ultrabrede camera. Er wordt ook beweerd dat we grote beeldschermen zullen zien die in staat zijn tot 120Hz adaptieve vernieuwingssnelheden.

Vroege geruchten suggereerden dat de Mate 50 Pro een enorme batterij zou hebben, maar het eerder genoemde lek suggereert dat we vrij standaard 4500mAh en 4400mAh capaciteiten gaan zien op respectievelijk de Pro en reguliere Mate 50 modellen.

Het gerucht gaat ook dat we 66W bedraad opladen zullen zien en ondersteuning voor draadloos opladen.

De Mate 50 Pro en Mate 50 worden volgens de geruchten gelanceerd naast een Porsche Design 'RS' model met een keramische achterkant, evenals een meer betaalbare Mate 50E.

Of we deze telefoons ook buiten China zullen zien, valt nog te bezien. Huawei - zoals veel Chinese smartphonemakers de laatste tijd - heeft de neiging om producten eerst in eigen land te lanceren, alvorens uit te breiden naar andere wereldmarkten.

Geschreven door Cam Bunton.