Huawei Mate X3 lanceert mogelijk in december 2022

(Pocket-lint) - Nieuwe rapporten suggereren dat de Huawei Mate X3 opvouwbare smartphone in december van dit jaar zou kunnen lanceren.

Het nieuws is afkomstig van een prominente Chinese blogger die gaat onder de Weibo-gebruikersnaam Wangzai Baishitong.

-

Volgens de tipgever zal Huawei aan het eind van het jaar twee toestellen lanceren, met als andere de Freebuds 5.

Er wordt gezegd dat de Mate X3 een lager prijskaartje zal hebben dan zijn voorganger, terwijl hij ook dunner en lichter zal zijn. Het zou ook een betere duurzaamheid en valbestendigheid moeten hebben.

Dankzij een nieuw en verbeterd scharnier verwachten we een scherm dat bijna krasvrij is, iets wat we graag zouden zien bij de nieuwste opvouwbare modellen van Samsung.

Vreemd genoeg suggereren rapporten dat de Mate X3 geen 5G-ondersteuning zal hebben, wat zeer verrassend zou zijn voor een toestel op vlaggenschipniveau.

Aangezien de Mate X2 5G-connectiviteit had, gaan we ervan uit dat dit een soort fout is, maar we zullen zien wanneer het zover is.

Het ontwerp van de Huawei Mate X2 heeft vorig jaar indruk op ons gemaakt, maar het heeft geen echte Europese release gekregen.

Dat betekent dat we ook niet onze adem inhouden voor de wereldwijde beschikbaarheid van de X3, hoewel we het graag zouden zien.

Hoe dan ook, we weten dat hij geen Google Play-diensten zal hebben, en dat zal voor de meesten waarschijnlijk een spelbreker zijn.

Geschreven door Luke Baker.