Huawei Mate Xs 2 wordt gelanceerd op 28 april

(Pocket-lint) - Huawei's volgende opvouwbare smartphone zal zeer binnenkort worden aangekondigd, met de fabrikant die op sociale media aankondigt dat het van plan is om op 28 april een lanceringsevenement te organiseren voor de Mate Xs 2.

Dit wordt het opvolgmodel van de Mate X2, hoewel de naamgeving suggereert dat het wellicht in de geest van de eerste Mate Xs verdergaat. Daarmee bedoelen we dat het een herziene, licht verbeterde versie van de Mate X2 zou kunnen zijn. Of het zou een krachtigere versie van de Mate Xs kunnen zijn, wat een heel ander toestel is, in die zin dat het een groot, flexibel scherm heeft dat zich om de buitenkant van de telefoon wikkelt.

Dat is echter slechts giswerk van onze kant, puur gebaseerd op hoe vergelijkbaar de Mate Xs was met de allereerste Mate X vouwtoestel. Helaas zijn we beperkt tot giswerk omdat er zeer weinig is gezegd over het toestel zelf.

Het enige waar we vrij zeker van kunnen zijn is dat het een opvouwbare telefoon zal zijn, mogelijk een boek-stijl met een groot intern display en een smal, candybar-achtig scherm aan de buitenkant, of - zoals vermeld - met een groot scherm rond de buitenkant.

Huawei's inspanningen op de smartphonemarkt zijn - uiteraard - ernstig belemmerd door beperkingen en het daaruit voortvloeiende verlies van belangrijke relaties binnen de kwestie. Dit heeft geleid tot een enorme inkrimping van de activiteiten op het gebied van telefoonproductie.

Dat heeft er ook toe geleid dat het maanden heeft geduurd voordat sommige telefoons buiten China werden gelanceerd, en dat sommige toestellen helemaal niet op westerse markten zijn uitgebracht. Aangezien deze lancering op Weibo werd aangekondigd, vermoeden we dat dit ook voor de Mate Xs 2 het geval zal zijn.

