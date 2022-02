Huawei P50 Pro vanaf 22 maart verkrijgbaar in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft aangekondigd dat we vanaf 22 maart eindelijk de P50 Pro in het VK kunnen kopen en dat tegelijkertijd de Watch GT Runner verkrijgbaar zal zijn.

De twee producten zijn onlangs in Europa uitgebracht, nadat ze oorspronkelijk in China waren gelanceerd enige tijd voordat ze op het continent landden.

De P50 Pro is de nieuwste vlaggenschip-smartphone van Huawei en biedt een eersteklas ontwerp, een verbluffend scherm en enkele van de beste camera's die je ooit op een telefoon hebt gezien.

Het nadeel van het nu lanceren - vooral voor een volledige verkoopprijs van £ 1099 - is dat het wordt aangedreven door Snapdragon 888-hardware van de vorige generatie, die nu is vervangen door de Snapdragon 8 Gen 1 .

Het wordt natuurlijk ook gehinderd door het feit dat er geen Google Play-ondersteuning is en hoewel er enkele handige oplossingen zijn om veel populaire apps te krijgen, worden sommige belangrijke nog steeds niet ondersteund.

Maar als je er echt een wilt en graag nog een maand wacht om hem te bemachtigen, kun je hem vanaf 22 maart rechtstreeks bij Huawei kopen.

Wat betreft de Huawei Watch GT Runner , dat is misschien wel het meest aantrekkelijke product hier. Het is een lichtgewicht, maar krachtige en relatief betaalbare fitness-tracking smartwatch.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Het bevat vrijwel alles wat de Watch GT 3 heeft , behalve dat Huawei een extern antenne-ontwerpsysteem heeft gemaakt om multi-band GPS-tracking nog nauwkeuriger te maken.

Het horloge beschikt ook over de nieuwste op hardlopen gerichte fitnessfuncties, zoals de mogelijkheid om je aan te melden voor trainingsschema's die zich voortdurend aanpassen aan je eigen hardloopprestaties.

Watch GT Runner kost £ 249 in het VK wanneer het volgende maand in de uitverkoop gaat, en zal verkrijgbaar zijn in zwart of grijs.

Geschreven door Cam Bunton.