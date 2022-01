Huawei P50 Pro en P50 Pocket worden internationaal gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nadat Huawei de apparaten al had laten zien tijdens lokale lanceringen in zijn thuisland, rolt Huawei eindelijk de telefoons uit de P50-serie internationaal uit. In het bijzonder maakt het de P50 Pro en zijn eerste opvouwbare clamshell, de P50 Pocket, beschikbaar in Europa.

Zoals je zou verwachten van een premium Huawei-telefoonreeks, hebben ze premium prijskaartjes. Op het continent kost de P50 Pro een knappe €1199, waar de standaard P50 Pocket €1299 is en de Premium-editie van de P50 Pocket: €1599.

Alle andere details van de telefoons zijn vrijwel allemaal al aangekondigd, waarbij de twee apparaten in de categorie 'vlaggenschip' van telefoons zitten.

De P50 Pro - voor het eerst aangekondigd in de zomer van 2021 - is een klassieke, ultra-premium smartphone met een groot 6,6-inch OLED-scherm met verversingsfrequenties tot 120 Hz en een resolutie van 2700 x 1228 pixels.

Het wordt aangedreven door de Snapdragon 888-processor , wordt geleverd met 8 GB RAM en 256 GB opslag. Er is ook een 4360 mAh-batterij met 66 W bekabelde SuperCharge-mogelijkheden en snelle 50 W draadloze SuperCharge.

In de camera-afdeling probeert de telefoon zich te onderscheiden, met een quad-camerasysteem met twee primaire lenzen (een kleur, een mono), een ultragroothoekcamera en een periscoopachtige telezoomcamera met tot 10x optische zoom.

Wat betreft de P50 Pocket, die aankondiging was recenter, en Huawei voegt zich bij Samsung en Motorola bij het aanbieden van een opvouwbare smartphone in clamshell-stijl. Er is veel aandacht voor stijl en design, wat het duidelijkst te zien is in de gouden Premium Edition met zijn waaierachtige strepen over het lichaam.

Het heeft een rond scherm aan de voorkant voor het knipperen van meldingen en verdubbelt als een selfie-spiegel voor die keren dat je een selfie wilt maken met de primaire camera's.

Het scherm aan de binnenkant meet 6,9-inch, heeft verversingssnelheden tot 120 Hz en een resolutie van 2700 x 1228. Net als de P50 Pro wordt hij aangedreven door de Snapdragon 888-processor en wordt standaard geleverd met 8 GB RAM en 256 GB opslag. Het Premium Gold-model wordt echter geleverd met 12 GB RAM en 512 GB opslag.

Het heeft een drievoudig camerasysteem bestaande uit een primaire camera, een ultrabrede en een ultraspectrumcamera die kleuren en licht vastlegt die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog, en heeft Huawei in staat gesteld een leuk neonachtig foto-effect mogelijk te maken.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Beide telefoons draaien op EMUI 12 en komen - zoals al een paar jaar het geval is - niet met Google Play Services. Dat betekent dat je moet controleren en ervoor moet zorgen dat je de apps kunt gebruiken waarop je vertrouwt voordat je besluit of je die premium prijzen voor deze twee telefoons wilt ophoesten.

Geschreven door Cam Bunton.