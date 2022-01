Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We vingen in december voor het eerst een glimp op van Huawei 's nieuwe luxe flip-telefoon, de P50 Pocket.

Op dat moment hadden we geen idee of het toestel überhaupt zijn weg zou vinden naar de westerse markt. Nu, dankzij een tweet van Huawei Maleisië , denken we dat wereldwijde fans niet lang hoeven te wachten.

Oorspronkelijk dachten we dat de tweet betekende dat zowel de omklapbare P50 Pocket als de meer traditionele P50 Pro wereldwijd gelanceerd zouden worden op 12 januari 2022.

Na contact te hebben opgenomen met Huawei voor commentaar, vertelde het merk ons dat dit niet waar was, maar dat het "kan bevestigen dat de langverwachte P-serie later deze maand internationaal zal lanceren".

De P50 Pro heeft een 6,6-inch gebogen OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Het wordt aangedreven door een octa-core Snapdragon 888- processor in combinatie met een Adreno 660 GPU.

De Pro heeft een quad-camera-array bestaande uit een 50 MP hoofdsensor met OIS, 40 MP monocamera, 12 MP ultragroothoeklens en 64 MP telefoto. Aan de voorkant heeft het een 13 MP selfie-camera.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Het apparaat is de thuisbasis van een 4360mAh-batterij en heeft zowel ondersteuning voor snel opladen van 66 W als voor draadloos opladen van 50 W.

De P50 Pocket heeft een uniek rond display aan de achterkant, wat ons doet denken aan het display op de Insta360 One X2 .

De specificaties van het opvouwbare apparaat verschillen enigszins, maar de processor en GPU blijven hetzelfde.

De Pocket heeft een drievoudige camera-array aan de achterkant met een 40 MP hoofdsensor, 13 MP ultrabrede en 32 MP ultraspectrumcamera. De selfiecamera is 10,7 MP.

De P50 Pocket heeft een iets kleinere batterij van 4000 mAh en ondersteunt in plaats daarvan snel opladen van 40 W.

Verkrijgbaar in zwarte, witte of gouden afwerkingen, we verwachten dat het apparaat ergens rond de £ 1200 zal kosten. Lokale prijzen moeten nog worden bevestigd, maar we zijn er zeker van dat we de komende weken meer informatie zullen hebben.

Geschreven door Luke Baker.