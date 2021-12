Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft de laatste creatie, de P50 Pocket, ingepakt, die enkele functies van de eerder aangekondigde Huawei P50 overneemt en in een opvouwbare vormfactor heeft gestopt.

In tegenstelling tot de eerdere inspanningen van Huawei, is deze specifieke opvouwbare telefoon echter een flip- of clamshell-stijl in plaats van een boekstijl, waardoor hij qua benadering vergelijkbaar is met de Galaxy Z Flip.

Hoewel het idee vergelijkbaar is met de Flip-reeks van Samsung, is de uitvoering anders en het eerste verschil is duidelijk te zien aan de hoes.

Net als het ontwerp van de reguliere P50 zijn er twee duidelijke cirkels op de hoes. Een daarvan herbergt het camerasysteem, de andere is een volledig rond omslagdisplay waarop de tijd, notificaties enzovoort worden weergegeven. Hij is aanraakgevoelig en kan ook als selfiespiegel worden gebruikt.

Het andere duidelijke onderscheid is dat de telefoon van Huawei een buitenkant met patronen heeft; het standaard witte model met een herhalend ruitpatroon en het gouden premium model met tijgerstrepen. Natuurlijk is er ook een meer effen, patroonloos zwart/grijs model.

Elk van de kleurstellingen heeft een bijpassend aluminium frame aan de buitenkant, met de goud-witte modellen met gepolijste randen en het zwarte model met een meer mat grijs.

Zoals bij elke opvouwbare, is het hoofddisplay aan de binnenkant flexibel. Het is een 6,9-inch 21:9 flexibel paneel met 120Hz verversingsfrequenties voor supervloeiende animaties en scrollen. Bovendien is hij met een pixeldichtheid van 442 ppi ook scherp genoeg.

Andere specificaties zijn onder meer de Snapdragon 888 4G-processor aan de binnenkant, naast een 4000mAh-batterij die snel kan worden bijgevuld dankzij een 40W Huawei SuperCharge-adapter.

Wat betreft het camerasysteem, dat is best intrigerend. Het beschikt over een 40 megapixel hoofdcamera plus 13 megapixel ultrawide en wat Huawei een 32 megapixel hyperspectrale camera noemt. Deze camera zou meer kleur kunnen vastleggen en details kunnen zien die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog.

De Huawei P50 Pocket wordt in eerste instantie gelanceerd in China, zonder officieel te zeggen of hij al dan niet beschikbaar zal zijn op westerse markten.