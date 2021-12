Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de aankondiging van Huawei dat het van plan is om volgende week een nieuwe telefoon - de P50 Pocket genaamd - te lanceren, zijn er live beelden van een fotoshoot gepubliceerd, waarop het toestel vanuit bijna elke hoek te zien is.

Zoals we al vermoedden uit de al getoonde teasers, tonen de fotos een clamshell flip-phone, vergelijkbaar in theorie met de Galaxy Z Flip . Als je echter naar de styling kijkt, is het onwaarschijnlijk dat je het ooit zou verwarren met de flexibele telefoon van Samsung.

In tegenstelling tot de telefoon in de teaser, tonen de gepubliceerde afbeeldingen een volledig gouden apparaat met een ander patroonafwerking aan de buitenkant. In plaats van een ruitpatroon op het wit/zilveren model, heeft dit een gegolfd waaiereffect.

Wat nog belangrijker is, is echter dat we een glimp opvangen van hoe Huawei het coverscherm en de camera-eenheid wil implementeren. Aanvankelijk was het uit vroege teasers niet duidelijk of de telefoon zelfs een scherm aan de buitenkant had.

In de meest recente afbeeldingen zien we twee grote cirkels op de voorkant: een met een volledig rond scherm (zoals een smartwatch) en de andere met wat lijkt op drie cameralenzen en een LED-flitser.

Het kleine, ronde display toont de tijd en datum en wordt gebruikt als een scherm voor het inlijsten van selfies met behulp van de primaire cameras.

De afbeeldingen - oorspronkelijk gepubliceerd door Harpers Bazaar via zijn Chinese sociale media-handvat op Weibo - geven ons helaas geen blik op het scherm aan de binnenkant.

Hoewel het niet echt geprobeerd heeft om het geheim te houden in de aanloop naar de lancering, zal Huawei alle momenteel onbekende details onthullen tijdens een lanceringsevenement op 23 december. Dus als je jezelf kunt losmaken van kerst-tv, is het misschien de moeite waard om af te stemmen om de lancering van de P50 in realtime te zien.