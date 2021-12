Huawei plaagt P50 Pocket opvouwbaar, lancering 23 december

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei is klaar om de Galaxy Z Flip aan te pakken met een eigen opvouwbare clamshell. Het heet de Huawei P50 Pocket en wordt op 23 december aangekondigd.

De fabrikant is naar sociale media gegaan om details over het lanceringsevenement van de telefoon te delen, terwijl hij ook een beetje plaagt van wat we van het apparaat kunnen verwachten wanneer het wordt aangekondigd.

Compact en toch krachtig, dat is #HUAWEIP50Pocket .



Binnenkort beschikbaar. pic.twitter.com/7JKN8uL3Al — Huawei Mobiel (@HuaweiMobile) 14 december 2021

Het bedrijf deelde het nieuws over de lanceringsdatum op zowel Weibo (in China) als op Twitter voor zijn wereldwijde publiek, en bevestigde de naam van het apparaat en het exacte tijdstip van lancering.

Interessanter zijn echter een paar afbeeldingen die zijn gedeeld vanaf de officiële handgreep van het bedrijf op Weibo , die een glimp van het apparaat laten zien en aangeven dat dit - inderdaad - een opvouwbare telefoon in de vorm van een clamshell is, zoals de Galaxy Z Flip-serie .

In de bovenstaande afbeeldingen kun je duidelijk zien dat de telefoon rechtop stond met een scharnier halverwege en een schaduw die duidelijk verwijst naar de opvouwbaarheid. In tegenstelling tot de telefoon van Samsung heeft deze echter iets van een ruitpatroon op de achterkant dat hem zou kunnen onderscheiden.

Het zou de eerste smartphone in flip-stijl zijn die het bedrijf heeft geproduceerd, waarbij de eerste paar generaties flexibele smartphones - zoals de Mate X2 - uitsluitend in boekstijl zijn.

Gezien de timing en de sociale media-promotie rond het evenement, is het zeer waarschijnlijk dat de telefoon in eerste instantie alleen in China wordt gelanceerd. Althans, om mee te beginnen.

Huawei kampt nog steeds met chiptekorten en andere problemen die voortvloeien uit het goed gedocumenteerde handelsverbod. De P50-serie moet nog worden gelanceerd op westerse markten, en dat werd voor het eerst aangekondigd in China in de zomer.

Wat andere specificaties en details betreft, vermoeden we dat het een krachtige processor zal hebben, omdat Huawei het herhaaldelijk een wintervlaggenschiplancering noemt, maar welke processor precies moet worden gezien.

Beste smartphone 2021: we testen, beoordelen en rangschikken de beste mobiele telefoons die beschikbaar zijn om te kopen Door Chris Hall · 15 December 2021